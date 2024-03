Nelson Kaufman volta ao comando da Vivara

Fundador e maior acionista, Nelson Kaufman está de volta ao comando da Vivara. Paulo Kruglensky, que é da família e estava como CEO da joalheria desde fevereiro de 2021 renunciou nesta sexta-feira, 15, “para se dedicar a projetos pessoais”, de acordo com a nota publicada pela empresa.

Pessoas ouvidas pelo INSIGHT apontam, no entanto, que a decisão gerou conflito no conselho, com a escolha de Nelson Kaufman motivando ameaças de renúncia.

A ata da reunião, presidida por João Cox Neto, presidente do conselho, aponta que os conselheiros deliberaram, por maioria, sem quaisquer restrições ou ressalvas. Kruglensky e a prima, Marina Kaufman, são representantes da família no conselho.

Aos 71 anos, Kaufman já tinha deixado a gestão da empresa há pouco mais de uma década. Seu filho, Marcio Kaufman, havia ocupado o posto de CEO durante esse período, mas foi substituído pelo primo, Kurglensky, cerca de dois anos após o IPO.

Em 2023, após um novo acordo de acionistas, Marcio passou a reduzir sua participação na empresa e transferiu, à época, 5% de sua fatia ao pai, com quem tinha problemas de relacionamento.

Desde 2020, Marcio passou de 20% do capital social para 2% das ações. Enquanto isso, seu pai e sua irmã, Nelson e Marina Kaufman, chegaram a 24,65% e 14%. Kruglensky completa a participação da família no negócio, com 4% da bae acionária.

A volta do fundador, diz a empresa, “tem o propósito de dar continuidade aos caminhos que a Vivara tem trilhado desde 2019, com o IPO, além de resgatar e solidificar as bases que trouxeram a empresa até aqui.”