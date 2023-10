JPMorgan amplia lucro do 3º tri em 35%, para US$ 13,15 bi

O JPMorgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, teve lucro líquido de US$ 13,15 bilhões no terceiro trimestre de 2023, alta de 35% frente ao ganho de de US$ 9,74 bilhões apurado em igual período do ano passado.

O balanço publicado nesta sexta-feira, 13, mostrou um lucro de US$ 4,33 por ação, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,95.

Já a receita do JPMorgan somou US$ 39,87 bilhões no terceiro trimestre, com alta de 22% na comparação anual. O resultado ficou levemente acima da projeção da FactSet, de US$ 39,63 bilhões.

A margem financeira (NII), por sua vez, foi de US$ 22,9 bilhões no período. O banco estima uma receita de US$ 88,5 bilhões neste ano.

“Os resultados se beneficiaram de nossos ganhos extraordinários tanto na receita líquida de juros quanto nos custos de crédito abaixo do normal, os quais se normalizarão com o tempo”, disse o CEO Jamie Dimon em um comunicado.

O CEO alertou, no entanto, que as guerras na Ucrânia e entre Israel-Hamas podem ter um alto impacto no médio e longo prazo. “Este pode ser o momento mais perigoso que o mundo já viu em décadas”, disse Dimon.

Após a apresentação do balanço, a ação do JPMorgan avança perto de 1% no pré-mercado por volta das 9h30 (horário de Brasília).

