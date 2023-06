JBS (JBSS3) anuncia R$ 2,2 bilhões em dividendos: veja quem tem direito

A JSB (JBSS3) irá distribuir aos acionistas R$ 2,218 bilhões em forma de dividendos intermediários do lucro apurado no balanço de 2022. Os valores poderão ser imputados do montante obrigatório relativo ao exercício social deste ano. Não haverá correção monetária sobre o valor anunciado.

Quem tem direito de receber os dividendos da JBS?

O pagamento dos dividendos terá como referência as posições acionárias do encerramento do pregão de quinta-feira, 22 de junho. As ações passarão a ser negociadas sem o direito aos dividendos a partir do dia 23.

Todos os acionistas que estiverem com seu cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data do pagamento. O pagamento será efetuado pelo Bradesco, instituição depositária das ações escriturais de emissão da JBS.

Dividendos da JBS qual será o valor pago por ação?

O valor por ação ordinária será de R$ 1,00.