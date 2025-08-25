IPC-S, sondagem da indústria e Galípolo no México: o que move o mercado

A semana começa com os mercados ainda repercutindo a fala de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), no simpósio de Jackson Hole, na sexta-feira, 22. Ao afirmar que “os riscos de queda para o emprego estão aumentando” e que “os efeitos das tarifas deverão ser relativamente curtos”, o dirigente reforçou as apostas de corte de juros nos Estados Unidos em setembro.

No radar da semana, o principal dado que os investidores estão de olho para a divulgação é o PCE, medida preferida do Fed para a inflação, que será divulgado na sexta-feira, 29, às 9h30. O resultado pode consolidar a trajetória de afrouxamento monetário no fim do terceiro trimestre.

No Brasil, a agenda de hoje começa às 8h com a divulgação do IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) e da Sondagem do Consumidor pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Às 8h25, sai o Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Mais tarde, às 10h, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) publica a Sondagem da Indústria da Construção. Às 15h00, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) informa a balança comercial semanal.

Nos EUA, o destaque do dia é o índice de atividade nacional do Federal Reserve de Chicago (CFNAI), às 9h30, referente a julho. Depois, às 11h, saem as vendas de moradias novas em julho.

No calendário de eventos, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de seminário no México às 14h. Nos EUA, os dirigentes do Fed Lorie Logan e John Williams discursam em conferências às 16h15 e às 20h15, respectivamente.

Destaques da semana

Ao longo da semana, a atenção se volta no Brasil para a publicação do IPCA-15, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na terça-feira, 26, e para os dados do Caged, na quinta-feira, 28. Já na sexta-feira, 29, saem a Nota de Política Fiscal do Banco Central, o Indicador de Incerteza da FGV e a definição da bandeira tarifária de energia elétrica pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No exterior, os destaques ficam para a publicação do PIB anualizado dos Estados Unidos e dos pedidos semanais de auxílio desemprego, ambos previstos para quinta-feira, 28.

Na sexta-feira, 29, será divulgado o PCE, pela Bureau of Economic Analysis (BEA), o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan. No sábado, 30, a China fecha a agenda com o PMI composto da S&P Global.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, subiu 2,08%. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 1,94%, enquanto no Japão o Nikkei ganhou 0,43% e o Topix 0,15%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,3%, e na Austrália o S&P/ASX 200 encerrou com leve alta de 0,06%.

Na Europa, os principais índices operavam em queda no início da manhã. Por volta das 8h, o Stoxx 600 recuava 0,17%, o DAX da Alemanha caía 0,23% e o CAC 40 da França tinha baixa de 0,60%. No Reino Unido, a bolsa está fechada devido a um feriado local.

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas apresentavam pequenas variações após o rali da última sexta-feira. Às 8h, os contratos do Dow Jones recuavam 0,21%, os do S&P 500 caíam 0,27% e os do Nasdaq 100 tinham baixa de 0,33%.