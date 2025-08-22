Powell diz que mercado de trabalho nos EUA está desacelerando - e abre espaço para queda dos juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, discursou no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, nos Estados Unidos, nesta sexta (22) e disse que a situação sugere que os riscos de queda de emprego estão aumentando.

“De fato, o crescimento da força de trabalho desacelerou consideravelmente”, comentou. Para o presidente do Fed, a mudança no equilíbrio de riscos pode justificar ajuste na política monetária.

“Parte da desaceleração do mercado de trabalho reflete um crescimento mais lento da oferta”, comentou. Por outro lado, Powell destacou que "não parece que a desaceleração do crescimento de emprego tem aberto uma grande margem de folga no mercado de trabalho".

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe RB Investimentos, isso pode estar indicando corte de juros em setembro.

“Esse movimento na taxa de desemprego ele acredita que está se distanciando da taxa mínima de equilíbrio”, explica. Segundo o analista, isso sugere revisão da política monetária com corte de juros já na próxima reunião do Fed. A sua tão esperada fala animou os mercado, com as bolsas subindo.

Powell disse ainda que os efeitos das tarifas de importação sobre os preços ao consumidor agora são claramente visíveis. "Tarifas mais altas começaram a pressionar preços de algumas categorias", pontuou. Para ele, o cenário base "razoável" é que os impactos inflacionários das tarifas sejam de curta duração.

“É possível que a pressão ascendente sobre os preços motivada por tarifas possa estimular uma dinâmica inflacionária duradoura, mas é improvável, dados os riscos de queda no mercado de trabalho”, afirmou Powell.

O presidente do Fed também citou que o aumento do PIB desacelerou. “A queda do crescimento refletiu em grande parta a desaceleração dos gastos do consumidor”, disse.

Jerome Powell destacou ainda em seu discurso que esse ano a economia enfrentou "novos desafios". "Tarifas significativamente mais altas entre nossos parceiros comerciais estão remodelando o sistema global", pontuou. "Uma politica de imigração mais rigorosa levou a uma desaceleração abrupta do mercado de trabalho", acrescentou.

O presidente do Fed ressaltou que nesse contexto é difícil "distinguir tendências". Para Powell, "mudanças de política de comércio e imigração estão afetando tanto a demanda quanto a oferta" do mercado americano.