Inflação e juros futuros, projeções da IMC, Inter e o que move o mercado

Investidores iniciam a semana e a segunda-feira, dia 11, atentos à nova "bateria" de dados de inflação que serão divulgados nas principais economias do mundo ao longo da semana. Será uma semana mais curta nos mercados em razão do feriado da Sexta-Feira Santa no dia 15, no Brasil e nos Estados Unidos.

Nas bolsas, a semana começa com os futuros dos índices de Nova York em queda: S&P (-0,55%) e Nasdaq (-1,02%) recuam às 6h30 (horário de Brasília). Na Europa, a direção é a mesma em Londres com o FTSE 100 (-0,45%) e em Frankfurt com o DAX (-0,76%). A exceção é Paris, com o CAC 40 subindo 0,30% na esteira dos resultados do primeiro turno da eleição presidencial francesa no domingo.

Já o petróleo do tipo WTI recua cerca de 2,5% em Nova York nesta manhã, para a casa de US$ 95.

Veja abaixo os destaques do dia e da semana:

Inflação no mundo

A série de dados teve início com os números da China nesta madrugada. A inflação ao consumidor subiu 1,5% em março na comparação com o mesmo mês de 2021, com aceleração em relação ao 0,9% de fevereiro.

Mas as maiores expectativas estão concentradas nos índices de preços da Europa e dos Estados Unidos, que serão divulgados a partir de terça-feira, 12, e podem influenciar as perspectivas sobre o aperto monetário do Federal Reserve e do BCE (Banco Central Europeu). O CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos EUA sairá nesta terça.

Um spoiler do que pode estar para ser revelado referente a março veio do Brasil: o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado na sexta-feira, dia 8, voltou a superar as estimativas do mercado para a inflação brasileira.

O IPCA de março ficou em 1,62%, acelerando o acumulado de 12 meses da inflação para em 11,30%, o maior patamar desde 2013. Economistas chegaram a classificar a inflação de março como "assustadora" e "preocupante". Na bolsa, ações ligadas ao varejo lideraram as perdas, com o mercado avaliando o impacto da alta de preços no consumo.

O nível da atividade econômica brasileira deverá ser acompanhado com mais detalhes a partir de quinta-feira, 14, para quando está prevista a divulgação do IBC-BR de fevereiro.

Inter: prévias operacionais

O Banco Inter (BIDI11) divulga ao mercado no fim do dia as suas prévias do primeiro trimestre.

IMC ( International Meal Company)

O nível elevado da inflação, por sinal, foi considerado uma das principais ameaças que podem levar ao não cumprimento do guidance de abertura de lojas da IMC (MEAL3). A companha, dona das marcas Pizza Hut e KFC no Brasil, anunciou na sexta-feira, 8, que pretende abrir entre 50 e 70 lojas neste ano.

Joint venture Telefônica-Ânima

A Telefônica (VIVT3) e a Ânima (ANIM3) formalizaram a criação de uma joint venture de educação digital. "A joint-venture oferecerá uma plataforma digital de educação com cursos livres de capacitação, com foco em educação continuada e empregabilidade em áreas como Tecnologia, Gestão, Negócios e Turismo", informaram as empresas na sexta à noite.

Prévia do petróleo

A PetroRio (PRIO3) apresentou em prévia operacional uma produção diária de 35.189 barris de óleo equivalente no primeiro trimestre. A venda total do período ficou em 2.797.984 barris. A Enauta (ENAT3), que também divulgou sua prévia, teve produção diária de 20,5 barris de óleo equivalente.