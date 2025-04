Trump ameaça China com novas tarifas adicionais de 50% após retaliação

Nesta segunda-feira, 7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma nova ameaça à China. Ele prometeu impor uma taxa extra de 50% adicionais sobre as tarifas de importação que os EUA já anunciaram sobre o país asiático, atualmente de 54%.

Com isso, as tarifas americanas sobre a China seriam aumentadas para 104%.

"Ontem, a China determinou tarifas retaliatórias de 34%, além das suas tarifas já recordes, tarifas não monetárias, subsídios ilegais para empresas e manipulação maciça da moeda a longo prazo, apesar do meu aviso de que qualquer país que retaliar contra os EUA emitindo tarifas adicionais, acima e além do abuso tarifário já existente a longo prazo contra nossa nação, será imediatamente confrontado com novas tarifas, substancialmente mais altas, além das inicialmente estabelecidas", disse Trump, na rede Truth Social

"Portanto, se a China não retirar o aumento de 34% acima dos seus já abusos comerciais a longo prazo até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão tarifas ADICIONAIS sobre a China de 50%, com efeito a partir de 9 de abril. Além disso, todas as negociações com a China sobre as reuniões solicitadas por eles serão encerradas!", afirmou.

