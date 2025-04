Tailândia proíbe vendas a descoberto na bolsa e endurece regras após tarifas de Trump

A Tailândia proibiu temporariamente as vendas a descoberto na bolsa e adotou novas restrições para conter a volatilidade no mercado local, afetado pela onda de tarifas dos EUA e por uma forte saída de investidores estrangeiros.

A Bolsa de Valores da Tailândia anunciou nesta segunda-feira, 6, que as medidas entram em vigor a partir de terça-feira e seguem até, no máximo, 11 de abril. A suspensão inclui todos os títulos, exceto os operados por formadores de mercado, e uma redução na faixa de oscilação dos papéis. Os mercados no país estavam fechados no início da semana devido a um feriado local.

A iniciativa busca reduzir o impacto da turbulência causada pela resposta da China às tarifas dos Estados Unidos. A Tailândia foi atingida com uma tarifa de 36% sobre suas exportações, uma das maiores da região. O país do sudeste asiático registrou superávit comercial de US$ 45 bilhões com os EUA em 2024.

Mesmo antes das novas taxas, o índice de referência SET já figurava entre os piores desempenhos globais. Na semana passada, caiu 4,3% e acumula recuo de quase 20% no ano, marcando o menor patamar em cinco anos.

A bolsa afirmou que continuará monitorando o mercado e poderá ajustar as medidas conforme a evolução das condições. As restrições também se aplicam ao Market for Alternative Investment (MAI) e à Thailand Futures Exchange (TFEX).

Novas regras de negociação

Entre os principais ajustes regulatórios, estão:

Redução do limite de oscilação diária de ações e fundos de ±30% para ±15% na SET e MAI;

Para ações estrangeiras, a faixa passou de ±60% para ±30%;

Para futuros de índices e ações, o teto e piso foram reduzidos de ±30% para ±15%;

DRs e DRx não estão sujeitos aos limites de oscilação;

A banda dinâmica de preços caiu de ±10% para ±5% do último preço executado;

Proibição de vendas a descoberto para todos os títulos, exceto formadores de mercado.

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia informou que acompanha as bolsas e avalia que as medidas devem ajudar a conter a volatilidade tanto no mercado à vista quanto no futuro.