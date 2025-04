Mercados asiáticos desabam e bolsas globais recuam com temor sobre guerra comercial

As bolsas asiáticas abriram a semana em forte queda nesta segunda-feira, 7 de abril, refletindo o impacto das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

O índice japonês Nikkei 225 encerrou o pregão com recuo de 7,8% , aos 31.136,58 pontos, atingindo o menor nível desde outubro de 2023. Durante o dia, o índice chegou a cair 8,8% , e todas as 225 ações que o compõem fecharam no vermelho.

Em meio à instabilidade, o mercado asiático também foi pressionado por medidas retaliatórias da China e de outros países afetados, como Vietnã, Camboja e Sri Lanka, que sofreram a aplicação de tarifas superiores a 40%.

Desde o anúncio das tarifas mais agressivas do presidente Donald Trump na semana passada, o Nikkei acumula uma perda de 11,6% .

A tensão se espalhou também para os mercados europeus.

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 5,2% às 9h52, no horário de Londres, com todos os setores e principais bolsas em forte queda. O DAX, principal índice da bolsa alemã, registrava perda de 5,6%, após ter atingido recuo de 10% no início da sessão.

Na semana passada, o Stoxx 600 acumulou queda de 8,4%, a maior desde 2019, quando o mercado reagiu ao avanço da pandemia da covid-19.

Novas tarifas de Trump intensificam temores de guerra comercial global

O nervosismo nos mercados foi impulsionado pela publicação da lista completa de tarifas recíprocas pelos Estados Unidos, atingindo produtos de parceiros comerciais estratégicos.

A China retaliou com tarifas de 34% sobre produtos norte-americanos, enquanto a União Europeia ameaçou adotar contramedidas caso não haja acordo nas negociações.

Nos Estados Unidos, os principais índices também foram afetados. As chamadas "Magnificent Seven", que reúnem as maiores empresas de tecnologia do mercado norte-americano, perderam juntas mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado em apenas um dia, aprofundando a pressão sobre Wall Street.

Apesar das turbulências, Trump reforçou, neste domingo, que considera as tarifas uma medida necessária para equilibrar o comércio internacional, mesmo reconhecendo que "às vezes é preciso tomar o remédio para consertar algo".

Confira como os mercados globais estavam nesta manhã: