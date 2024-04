Impulsionada por elétricos, ações da Volvo sobem 6% após vendas baterem recorde

As ações da sueca Volvo atingiram seu nível mais alto desde novembro, subindo 6,2%. Nesta quinta-feira, a empresa anunciou ter batido recordes de venda para março e reportou um aumento sólido de venda de veículos elétricos na Europa.

No último mês, a montadora vendeu 78.970 carros, representando um aumento de 25% no ano. As vendas totais do primeiro trimestre subiram 12%.