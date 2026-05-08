Ibovespa tem 4ª semana seguida de baixa e acumula queda de 7% em um mês

O Ibovespa fechou as negociações desta sexta-feira, 8, em alta de 0,49%, aos 184.108,29 pontos, após oscilar entre a mínima de 183.217,23 pontos e a máxima de 185.584,45 pontos. O volume financeiro somou R$ 29,4 bilhões.

Apesar da recuperação no último pregão, o principal índice acionário da B3 encerrou a semana com queda acumulada de 1,71%, pressionado principalmente pela forte baixa registrada na véspera. Foi a quarta semana consecutiva de perdas, o que totaliza uma queda de 6,7% em relação à primeira semana de abril.

O movimento positivo desta sexta refletiu uma recuperação parcial do mercado após a queda de 2,38% registrada na quinta-feira, 7, a maior retração diária do índice em quase dois meses.

O ambiente externo mais favorável ao risco, com investidores acompanhando os dados da economia americana e os desdobramentos da guerra no Irã, ajudou a sustentar o avanço da bolsa brasileira.

Entre as blue chips, a Vale (VALE3), empresa de maior peso do índice, avançou 1,77%, a R$ 81,49, mesmo com o minério de ferro praticamente estável no mercado internacional. Os grandes bancos também se recuperaram parcialmente das perdas da sessão anterior.

As units do BTG Pactual (BPAC11) subiram 2,53%, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) avançou 1,15%, Banco do Brasil (BBAS3) ganhou 0,51%, Santander Brasil (SANB11) teve alta de 0,46% e Bradesco (BBDC4) fechou em alta de 0,38%.

As ações da Petrobras, porém, limitaram um avanço maior do índice. Os papéis preferenciais da estatal (PETR4) recuaram 1,19%, enquanto os ordinários (PETR3) caíram 0,87%, mesmo em um dia de valorização do petróleo no mercado internacional.

Na ponta negativa, empresas que divulgaram balanços corporativos pressionaram o mercado. A Embraer (EMBR3) liderou as perdas do Ibovespa, com queda de 11,45%, após reportar lucro líquido ajustado de R$ 145,4 milhões no trimestre, recuo de 51% na comparação anual.

O resultado da fabricante foi impactado pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, seu principal mercado, além de margens menores na aviação comercial e aumento de despesas na divisão executiva.

A Vivara (VIVA3) caiu 10,77%, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) recuou 9,95%, após a varejista divulgar prejuízo líquido de quase R$ 34 milhões no primeiro trimestre de 2026. Já a Renner (LREN3) também fechou em baixa depois da divulgação de resultados trimestrais.

Entre as maiores altas do dia, a Yduqs (YDUQ3) liderou os ganhos, com avanço de 7,87%, seguida por Localiza (RENT3), que subiu 7,62%, e Vibra (VBBR3), com valorização de 4,55%.