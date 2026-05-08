Embraer: receita bate recorde, mas tarifa dos EUA reduz lucro do 1º tri em 51%

A Embraer encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$145,4 milhões, recuo de 51% em relação aos R$299,9 milhões do mesmo período do ano anterior. O resultado foi pressionado pelas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, principal mercado da fabricante brasileira, margens menores na aviação comercial e despesas maiores na executiva.

As tarifas americanas de 10% sobre aeronaves importadas custaram US$13 milhões à companhia no trimestre. A Embraer não conseguiu repassar esse custo aos clientes, já que os contratos têm preços fixados previamente, e o ônus recaiu diretamente sobre as margens. A companhia ainda estima outros US$11 milhões em estoques com tarifas embutidas que serão reconhecidos no custo no segundo trimestre.

Apesar da queda no lucro, o Ebitda ajustado avançou 19%, de R$631 milhões para R$749,4 milhões, com margem estável em 9,9%.

Receita recorde, mas com margens sob pressão

A receita líquida consolidada somou R$7,6 bilhões no trimestre, crescimento de 18% sobre o primeiro trimestre, o maior patamar já registrado pela companhia nesse período.

O segmento de Defesa & Segurança foi o principal destaque. A receita saltou 47%, para R$1,2 bilhão, impulsionada pelo maior reconhecimento de receita do KC-390 Millennium e pelo aumento no ritmo de produção do A-29 Super Tucano. A margem bruta avançou de 12,5% para 26,8%.

A Aviação Executiva registrou receita de R$2,2 bilhões, alta de 17% na comparação anual, com volumes maiores e mix de produtos mais rico. Mas a lucratividade cedeu. A margem bruta recuou de 21,8% para 15,1%. Além do impacto de US$12 milhões em tarifas americanas, o segmento foi penalizado por despesas comerciais mais elevadas relacionadas a lançamentos de novos modelos.

Na Aviação Comercial, a receita cresceu 32%, para R$1,5 bilhão, com maiores volumes e preços. A margem, porém, deteriorou de forma expressiva: a bruta caiu de 4,8% para apenas 0,9%. A companhia atribuiu o movimento ao mix de clientes, a custos logísticos mais altos e à ausência dos itens não recorrentes positivos que haviam beneficiado o resultado do ano anterior.

Operacional: maior volume de entregas da década

No plano operacional, a Embraer entregou 44 aeronaves no trimestre, alta de 47% sobre as 30 unidades do 1T25 e o maior número de entregas em um primeiro trimestre nos últimos dez anos. Foram 10 jatos comerciais — 4 E2 e 6 E1 —, 29 jatos executivos, divididos entre 16 modelos leves e 13 médios, e 5 aeronaves militares, incluindo 1 KC-390 Millennium e 4 A-29 Super Tucano.

A carteira de pedidos firmes atingiu US$32,1 bilhões, novo recorde histórico da companhia e crescimento de 22% em relação ao 1T25. A Aviação Comercial liderou a expansão, com alta de 50% na carteira ano a ano.

Diante desses números, a Embraer reiterou o guidance para 2026: receita entre US$8,2 bilhões e US$8,5 bilhões, margem EBIT ajustada entre 8,7% e 9,3% — já incorporando a premissa de tarifa americana de 10% — e fluxo de caixa livre ajustado de US$200 milhões ou mais no ano.