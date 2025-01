Ibovespa vira para o azul apesar da queda dos índices dos EUA, que caem com preocupação à IA chinesa

Na contramão do mercado americano, o Ibovespa opera, na sessão desta segunda-feira, 27, em alta. No começo da sessão, o principal índice acionário da B3 abriu em queda, impactado pelo recuo dos índices americanos.

Estes, por sua vez, caem puxados por ações de tecnologia que reagem com preocupação sobre a competitividade no mundo da inteligência artificial (IA), com uma empresa chinesa se destacando.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,78% aos 123.405 pontos

+0,78% aos 123.405 pontos Dólar: +0,10% a R$ 5,92

A DeepSeek, startup da China, lançou um modelo de IA de código aberto que, segundo relatórios, superou o da OpenAI em vários testes e custou uma fração do que custou outras IAs para serem desenvolvidas: a startup teria criado um modelo de linguagem amplo por menos de US$ 6 milhões em dezembro.

“Embora Wall Street questione esse número, a iniciativa levanta preocupações de que os bilhões gastos para construir grandes modelos de IA poderiam ser reduzidos significativamente”, analisa a Monte Bravo em relatório.

Na semana passada, a empresa lançou um modelo de raciocínio que também supostamente superou o mais recente da OpenAI em muitos testes de terceiros, informou uma reportagem da CNBC.

Com isso, as ações da Nvidia (NVDA), uma grande beneficiária do hype da IA, cai mais de 11% no pré-mercado, assim como a ASML (ASML) que recua mais de 7%. No Japão, as ações relacionadas à chips, como a Advantest Corp, também apresentaram queda.

Impactadas pelas empresas de techs, Nasdaq futuro recua quase 4%, enquanto S&P 500 cai 2,2% e Dow Jones cai 0,77% às 10h12. O movimento, por sua vez, reflete no Ibovespa.

Por outro lado, o impacto no mercado asiático foi positivo para empresas ligadas à DeepSeek. O Hang Seng Tech Index, em Hong Kong, subiu até 2% antes do feriado do Ano Novo Lunar.

A startup também viu o número de downloads de seu aplicativo para iPhone superar os do ChatGPT, da OpenAI, liderando os rankings de downloads e despertando novas dúvidas no Vale do Silício sobre o domínio dos Estados Unidos no setor.

O modelo de IA da DeepSeek tem sido apontado como uma alternativa competitiva às soluções da OpenAI e da Meta Platforms. Sua principal vantagem está nos custos significativamente mais baixos de treinamento e desenvolvimento, o que atraiu atenção na cadeia de suprimentos asiática e reforçou as especulações sobre sua capacidade de redefinir o mercado global de IA.

Boletim Focus

O mercado também avalia hoje a piora significativa das projeções pelo Boletim Focus.

O Banco Central (BC) elevou consideravelmente suas projeções para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A inflação de 2025 saltou 0,42 ponto percentual saindo de 5,08% para 5,50%. Já a de 2025 subiu de 4,10% para 4,22%, enquanto a projeção de 2028 saiu de 3,58% para 3,73%. A única que se manteve foi a de 2027, em 3,90%.

A estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 subiu ligeiramente de 2,04% para 2,06%. Já a de 2026 caiu de 1,77% para 1,72%, assim como a de 2027, que recuou de 2% para 1,96%. A de 2027 se manteve igual 2%.

O BC ainda projeta uma Selic em 15% ao final de 2025. Já em 2026, o Focus revisou de 12,25% para 12,50%, enquanto a de 2027 subiu de 10,25% para 10,38%. A de 2028 se manteve em 10%.

Quase todas as estimativas para o câmbio se mantiveram igual: R$ 6 (2025); R$ 6 (2026); e R$ 5,99 (2028). A única que foi revisada foi a de 2027, que subiu ligeiramente para cima de R$ 5,92 para R$ 5,93.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.