Ibovespa: Petrobras cai após troca de presidente e derruba índice

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira cai nesta terça-feira, 24, pressionada pelas ações da Petrobras, em reação do mercado à nova interferência do governo de Jair Bolsonaro na estatal. Já considerando a correção ex-dividendos da ação, a desvalorização do papel beira 4%.

Ibovespa: - 1,35%, 108.856 pontos

Dólar: - 0,26%, R$ 4,793

José Mauro Ferreira Coelho, atual presidente da companhia, deve deixar o cargo com menos de dois meses no posto. Sua saída foi solicitada na última noite por meio de ofício do Ministério de Minas e Energia, que indicou Caio Mario Paes de Andrade para assumir a estatal.

Petrobras (PETR4): - 3,96%

Paes, atual secretário de Desburocratização do governo, será o terceiro nome a presidir a petrolífera somente neste ano. A troca de comando ocorre em meio aos sucessivos aumentos do preços de combustíveis pela Petrobras e a poucos meses das eleições presidenciais.

"As mudanças recorrentes para o cargo de CEO aumentam substancialmente a percepção de riscos para o caso de investimento da Petrobras", disseram analistas do Credit Suisse, em relatório. Porém, eles ressaltaram que não esperam por mudanças significativas na política de preços da companhia -- um dos maiores temores do mercado.

A queda da estatal ocorre na contramão do preço do petróleo, que opera em leve alta nesta manhã e impulsiona ações de petrolíferas privadas.

PetroRio (PRIO3): + 1,22%

3R (RRRP3): + 0,69%

O clima no exterior, contudo, é de cautela. Apesar das esperanças sobre um possível alívio tarifário de produtos importados da China para os Estados Unidos, preocupações sobre altas de juros e seus impactos no crescimento econômico falam mais alto. Empresas de tecnologia voltam a ser destaque negativo em Nova York, com o índice Nasdaq caindo mais de 2%. A Snapchat, que admitiu que não conseguirá entregar o guidance do segundo trimestre na última noite, desaba 40%.

Nasdaq (EUA): - 2,44%

S&P 500 (EUA): - 1,17%

Apesar do cenário adverso nas bolsas de valores, o dólar segue perdendo força no mundo. Como pano de fundo, ainda estão falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE) Christine Lagarde sobre a possibilidade de os juros saírem de patamar negativo ainda até setembro. Lagarde volta a falar em público nesta tarde, em painel do Fórum Econômico de Davos.