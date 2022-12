Ibovespa hoje: bolsa cai e dólar dispara com incertezas em Brasília

O Ibovespa virou para queda nesta terça-feira, 27, atento ao aumento das incertezas em Brasília. O dólar comercial intensificou a trajetória de alta registrada ontem e avança mais de 1% contra o real.

Ibovespa : - 0,70%, aos 107.980 pontos

Dólar comercial : + 1,42%, a R$ 5,283

A virada acompanha o cenário político. Nesta manhã, o blog de Valdo Cruz, do G1, publicou que o novo governo Lula deve prorrogar a isenção de PIS e Cofins sobre combustíveis por mais 30 dias.

A isenção terminaria no final deste ano, o que faria os preços dos combustíveis subirem já no início do mandato do petista. Em caso de reeleição, o presidente Jair Bolsonaro pretendia manter a isenção durante todo o próximo ano.

“Só no segundo semestre de 2022 foram mais de R$ 50 bilhões pagos pelo governo para manter a isenção. Estamos falando em um gasto similar à PEC da Transição para manter a isenção no próximo ano, isso joga o Ibovespa para o negativo”, avalia Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Investidores também ficam no aguardo de novidades na equipe ministerial. A expectativa é que a senadora Simone Tebet aceite, ainda hoje, a pasta do Planejamento, que deve englobar o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). Ainda há dúvidas, no entanto, se os bancos públicos devem ficar com Tebet no Planejamento.

"O mercado gosta de um perfil mais técnico como a Simone, mas houve esse receio de que as medidas da senadora no planejamento dos bancos públicos fugisse um pouco dos planos do Haddad [futuro ministro da Economia]. Essa indefinição sobre a questão dos bancos ajuda o mercado a virar para o negativo hoje”, afirma Charo Alves, especialista da Valor Investimentos.

No radar, está ainda a segurança da posse do presidente eleito. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou, em conjunto com o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, que está em curso uma desmobilização dos acampamentos de bolsonaristas em frente aos quartéis na capital que deve se intensificar até o dia da posse.

O anúncio foi realizado em coletiva nesta manhã, em um movimento de resposta após uma tentativa de atentado a bomba por parte de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro no último sábado, em Brasília.

Maiores altas e quedas do Ibovespa

Na bolsa, Gerdau e Gerdau Metalúrgica ficam entre os destaques de alta do dia acompanhando o desempenho do minério de ferro. A commodity atingiu seu nível mais alto desde o início de agosto com investidores apostando no aumento da demanda com a reversão das restrições da pandemia na China.

Na véspera, a China disse que não submeterá mais os viajantes que chegam à quarentena a partir do início do próximo ano, em sua mais recente flexibilização na política contra a Covid.

Gerdau (GGBR4) : + 3,87%

Gerdau Metalúrgica (GOAU4) : + 2,54%

A mineradora Vale, papel com maior participação no Ibovespa, também avança e ajuda a manter o índice no positivo.

Vale (VALE3) : + 1,07%

Na ponta oposta, a possibilidade de novos gastos pressiona a curva de juros que, por sua vez, derruba as ações mais dependentes da economia local. A varejista Via lidera as baixas do pregão, com queda superior a 6%.