Ibovespa opera em queda após Trump falar sobre tarifas recíprocas

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, virou para queda na tarde desta sexta-feira, 7, após Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmar a parlamentares republicanos que pretende anunciar tarifas recíprocas ainda hoje, segundo três fontes ouvidas pela agência Reuters.

A proposta imporia taxas equivalentes às que parceiros comerciais aplicam sobre exportações americanas. Ainda não está claro quais países seriam afetados.

Trump revelou a intenção durante discussões orçamentárias na Casa Branca, na quinta-feira. De acordo com fontes, ele e seus assessores avaliam usar tarifas mais altas sobre importações para financiar a ampliação dos cortes de impostos aprovados em 2017. No entanto, especialistas apontam que a arrecadação com tarifas, que representa cerca de 2% da receita anual dos EUA, não teria impacto significativo no orçamento federal.

No movimento contrário da bolsa, o dólar virou para alta após a afirmação. A moeda americana subia 0,37%, a R$ 5,786.

Ibovespa hoje

IBOV: -1% aos 126.226 pontos

Dólar: +0,37% a R$ 5,786

Payroll

Ainda no cenário externo, os investidores acompanham o número de vagas de emprego criadas em janeiro nos Estados Unidos, que foi de 143 mil. A taxa de desemprego atingiu 4%, informou o governo americano.

O índice de desemprego teve ligeira queda. Nos últimos oito meses, ele esteve entre 4,1% e 4,2%. O total de desempregados é de 6,8 milhões. A expectativa de analistas era de que haveria a criação de 169 mil vagas.

"A criação de empregos nos Estados Unidos foi menor que o esperado, o que pode ser positivo. Por outro lado, o aumento das horas trabalhadas trouxe volatilidade ao mercado", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável.

Haddad

Pela manhã, o mercado repercutiu a entrevista de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, à Rádio Cidade, de Pernambuco. Haddad afirmou que a queda do dólar irá ajudar a baixar o preço dos alimentos no médio prazo. “A política que estamos adotando para trazer o dólar para um patamar mais adequado terá reflexo nas próximas semanas”, disse em entrevista à Rádio Cidade, de Pernambuco.

O ministro não especificou quais são as iniciativas tomadas para mexer com o câmbio. Ele falou, no entanto, que a eleição de Donald Trump teria sido responsável pela alta da moeda no final de 2024, e que “o dólar já está perdendo força, e isso também colabora para a redução dos alimentos no médio prazo”. Nesta sexta-feira, 7, o dólar abriu próximo da estabilidade, em queda de 0,01%, negociado a R$ 5,764.

Balanços

O mercado também repercute os balanços divulgados na noite de ontem e hoje pela manhã. A Multiplan (MULT3) encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de R$ 512,5 milhões, um crescimento de 69,4% em relação ao mesmo período do ano anterior – superando os valores já registrados em outros anos e as expectativas (já altas) do mercado. No ano, o lucro líquido saltou 31%, para R$ 1,34 bilhão.

O Ebitda do trimestre somou R$ 666,5 milhões (+69,6%), enquanto o fluxo de caixa operacional shopping (FFO) alcançou R$ 632,6 milhões (+65%). A receita líquida também apresentou forte alta, crescendo 64,1%, para R$ 936,3 milhões.

"Nosso lucro do quarto trimestre foi maior do que o registrado em todo o ano de 2019 ou 2018”, disse Armando d’Almeida Neto, CFO da companhia, em entrevista à EXAME Insight. Hoje pela manhã, os papéis da companhia operavam em alta de 2,56%, sendo negociados a R$ 22,76.

O Bradesco (BBDC4) apresentou seus dados esta manhã. No quarto trimestre de 2024, o lucro recorrente do banco foi de R$ 5,402 bilhões, com um avanço de 87,7% em relação ao mesmo período de 2023. No ano inteiro de 2024, o banco registrou lucro líquido de R$ 19,6 bilhões.

O resultado do trimestre veio em linha com o mercado. Em relatório, o Citi reiterava a classificação neutra para o banco, mantendo inalterada a projeção para 2024 e atualizando as estimativas de lucro líquido para 2025, com queda de 9%. A previsão do Citi para o Bradesco era de lucro líquido de R$ 5,29 bilhões, comparado a um consenso de R$ 5,34 bilhões do mercado, e um ROE de 12,5%. As ações operam em queda de 2%.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.

