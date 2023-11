Ibovespa agora: bolsa abre em queda com veto à desoneração da folha de pagamentos

O Ibovespa desta sexta-feira, 24, abre em baixa. A sessão promete ser marcada mais uma vez por uma baixa liquidez, visto que os Estados Unidos voltam do feriado de Ação de Graças e as bolsas de Nova York terão um pregão mais curto. Por aqui, investidores repercutem o veto do presidente Lula à desoneração na folha de pagamento, o novo plano estratégico da Petrobras (PETR4) e a federalização das estatais mineiras.

Na noite da última quinta-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Segundo as contas do governo, a redução da contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios teria um impacto nas contas públicas próximo a R$ 9,4 bilhões por ano.

Ibovespa agora

IBOV: -0,63%, aos 125.785 pontos.

Para o mercado, o veto foi visto como uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dado as séries de medidas adotadas pela pasta a fim de conseguir cumprir uma meta de déficit zero em 2024. Durante a manhã, Haddad promoveu uma coletiva de imprensa, na qual afirmou que o governo apresentará medidas que irão “compensar” o veto à desoneração dos setores afetados.

Ainda olhando para o Brasil, também na noite da última quinta, a Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou a aprovação do plano estratégico para o quinquênio de 2024-2028. A estatal estima fazer investimentos acima de US$ 100 bilhões, uma parte será usada para a integração de fontes energéticas essencial para a transição energética. Pouco após a abertura, as ações ordinárias e preferenciais caiam 0,77% e 0,74%, respectivamente.

E por falar em estatal, a Cemig (CMIG4) e a Copasa (CSMG3) informaram à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que receberam ofício sobre as intenções de destinar o controle das companhias para o governo federal. Na última quarta-feira, 22, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, concordou com o repasse de ativos do estado para a União, após se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na abertura de hoje, CMIG4 caia 1,55% e CSMG3, 1,05%.

Por fim, na volta do feriado de Ação de Graças as bolsas de Nova York vão operar em horário reduzido, com as negociações sendo encerradas às 15h (horário de Brasília). A maior expectativa fica por conta da divulgação dos Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês), às 11h45.

Dólar hoje

O dólar opera em baixa nesta sexta-feira. A moeda americana cai 0,15%, a R$ 4,900. Na quinta, o dólar fechou em alta de 0,11%, cotado a R$ 4,907.

Maiores altas do Ibovespa

BRF ( BRFS3 ): +0,78%

CSN Mineração ( CMIN3 ): +0,76%

Tim (TIMS3): +0,42%

Maiores quedas do Ibovespa

Grupo Soma ( SOMA3 ): -4,25%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : -3,69%

Casas Bahia (BHIA3) : -3,45%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.