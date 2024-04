Ibovespa abre em alta em dia de balanço de Vale (VALE3)

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quarta-feira, 24, em alta. Hoje, todas as atenções se voltam para o balanço de Vale (VALE3) que sai após o fechamento do mercado. Petrobras (PETR4) também ajuda a dar o tom positivo na bolsa.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,11%, 125.280 pontos (às 10h17).

Os investidores seguem de olho nos resultados da Vale. A empresa de mineração tem um peso significativo na bolsa, já que corresponde a aproximadamente 13% da carteira Ibovespa.

Apesar de estimativas do mercado, como do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), prevêrem que as mineradoras apresentarão resultados fracos neste primeiro trimestre de 2024, devido à alta volatilidade nos mercados de minério de ferro, a companhia subia 1,51% cotada a R$ 63,73 por volta das 10h15, puxada pela valorização de 3,08% do minério de ferro hoje em Dalian, na China.

Outro fator que ajuda a sustentar a alta do Ibovespa é Petrobras, que subia, no mesmo horário, 0,43% cotada a R$ 41,60 (PETR4) e 0,44% cotada a R$ 43,65 (PETR3). A valorização, entretanto, vai na contramão do preço petróleo, com o tipo WTI caindo 0,53% a US$ 82,92/barril e o tipo Brent recuando 0,34% a US$ 84,12/barril.

Além de Petro e Vale, investidores também devem acompanhar Cielo (CIEL3), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3). Na terça, 23, os acionistas da Cielo negaram a necessidade de um segundo parecer de avaliação na oferta pública de aquisição de ações (OPA) proposta por ambos os bancos. Com essa decisão, fica aberta a possibilidade de a empresa de adquirência encerrar seu capital. Perto das 10h25, CIEL3 caía 0,72%, enquanto BBDCA4 recua 0,51% e BBSA3 desvalorizava 0,29%.

No radar corporativo, o mercado também acompanha a entrega do texto principal da regulamentação da reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou na véspera que o documento deve ser enviado ao Congresso Nacional até as 12h desta quarta.

Hoje, o Congresso também deve se reunir para avaliar 32 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a projetos aprovados pelo legislativo. A sessão está programada para às 19h, e os líderes governistas continuam trabalhando para negociar um consenso sobre a votação.