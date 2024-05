Ibovespa abre em queda de mais de 1,4% após Copom reduzir ritmo de corte de juros

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quinta-feira, 9, em queda. O movimento ocorre após o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir o ritmo de cortes da Selic, taxa básica de juros da economia brasileira.

Ibovespa hoje

IBOV: -1,41% aos 127.650 pontos

Pela sétima vez seguida, nesta quarta-feira, 8, o Copom reduziu os juros. Entretanto, ao contrário das reduções anteriores de 0,50 pontos percentuais (p.p.), o Banco Central (BC) reduziu o ritmo e optou por cortar 0,25 p.p., levando a Selic para o patamar dos 10,25%. em uma decisão dividida de 5 votos a 4.

Apesar de um movimento mais contracionista, o mercado não foi pego de surpresa. A decisão era esperada após a mudança na meta fiscal pelo governo, o que afetou as expectativas de inflação. Como os diretores do BC não sinalizaram se manterão o ritmo de cortes nas próximas reuniões, agora a dúvida que paira no mercado é quando o ciclo de queda se encerrará. A certeza é de que esse ciclo será menor do que o projetado antes. A mediana das apostas está em 9,63% ao ano, segundo o Focus. Há quatro semanas estava em 9% ao ano.

Vinicius Moura, economista e sócio da Matriz Capital, comenta que o comunicado revelou uma postura cautelosa do Banco Central em relação à política monetária futura, destacando a complexidade do ambiente econômico global e doméstico. "Fica claro que o BC ressalta a necessidade de cautela em razão das incertezas globais e da dinâmica da inflação doméstica que, embora esteja em trajetória de desinflação, enfrenta pressões de uma inflação subjacente acima da meta", pontua.

Segundo o especialista, o tom do comunicado pode ser interpretado como "cautelosamente hawkish" (mais duro). Isso porque, embora tenha decidido por uma redução da taxa de juros, o BC enfatizou a importância de manter a política monetária contracionista para consolidar a desinflação e a ancoragem das expectativas de inflação.

"Ainda acredito que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) mantendo juros altos pode atrapalhar no ciclo de queda de juros por aqui. Juros altos nos EUA podem fortalecer o dólar e pressionar a inflação, dificultando a redução da Selic aqui. Além disso, eventos como as enchentes no Rio Grande do Sul podem pressionar a inflação de alimentos, dificultando a queda da Selic também", acrescenta.

Commodities

Em dia de pessimismo no mercado, as principais ações caem. Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) recuam 0,53%, 0,61% e 0,13%, respectivamente, por volta das 10h20. Vale também é puxada pela queda do minério de ferro. Influenciado pela alta oferta, os contratos para setembro na bolsa de Dalian, na China, fecharam a sessão em queda de 1,08%, a 870,5 yuan (US$ 120,47) a tonelada. Em contrapartida, o petróleo do tipo WTI subia 0,27% a US% 79,21/barril, enquanto o tipo Brent valorizava 0,17% a US$ 83,72/barril no mesmo horário.