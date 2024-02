Ibovespa agora: bolsa abre em alta e repercute decisões do Fed e Copom

O Ibovespa desta quinta-feira, 1º, abre em alta. O principal índice da bolsa de valores brasileira avança 0,22%, aos 128.036 pontos. Depois de uma Superquarta cujas decisões monetárias vieram em linha com as expectativas, o pregão de hoje promete ser marcado por dados econômicos da China e da Europa. Além disso, os investidores ficarão atentos aos balanços das Big Techs, que serão divulgados após o fechamento do mercado.

Na véspera, o principal destaque ficou com as decisões do Banco Central Brasileiro e do Federal Reserve. Nos Estados Unidos, a autoridade monetária sinalizou que o início dos cortes de juros ficará, provavelmente, para depois de março – fato que levou o mercado a precificar uma menor probabilidade de o Fed iniciar os cortes no referido mês. A chance, que era de 53% um dia antes, caiu para perto de 35%, com o cenário de manutenção da taxa se tornando o mais provável.

Ibovespa agora

IBOV: +0,22%, aos 128.036 pontos.

Já no Brasil, o Copom afastou a possibilidade de acelerar o ritmo de cortes, como vinha sendo especulado pelo mercado. Para economistas, pode não haver clima para isso, já que as expectativas do mercado para a inflação e do próprio Banco Central estão acima do centro da meta de 3% para este e o próximo ano.

Fica também no radar dados dos investidores o PMI industrial chinês, medido pela S&P Global/Caixin, que ficou inalterado em 50,8 no mês passado, com a leitura acima de 50 sugerindo modesta expansão na manufatura pelo terceiro mês consecutivo. O dado diverge do PMI oficial da indústria chinesa, que subiu levemente a 49,2 em janeiro, mas apontou contração no setor pelo quarto mês seguido.

Enquanto isso, na zona do euro a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) desacelerou levemente em janeiro, a 2,8%, mas ficou levemente acima do esperado, em um momento de incertezas sobre quando o Banco Central Europeu (BCE) poderá começar a reduzir juros. A taxa de desemprego do bloco, por sua vez, permaneceu na mínima histórica de 6,4% em dezembro. Já o PMI industrial da zona do euro de janeiro subiu para 46,6 em janeiro, confirmando estimativa preliminar, mas continuou abaixo da barreira de 50 que indica contração da manufatura.

Por fim, os investidores também deverão repercutir nesta quinta os balanços de grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, previsto para após o encerramento do pregão. Entre eles, estão os resultados de três das sete empresas mais valiosas do mundo: da Apple, Amazon e Meta.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,54% a R$ 4,964. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,16%, cotado a R$ 4,937.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Confira as últimas notícias de Invest: