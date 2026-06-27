Nike arrumou a casa — mas ainda não convenceu o investidor

Apesar dos esforços da Nike para se reestruturar e recuperar o fôlego global, Wall Street permanece desconfiada sobre a velocidade e a eficácia dessa reviravolta. Recentemente, a gigante esportiva anunciou mudanças importantes em sua liderança estratégica sob o comando do CEO Elliott Hill, incluindo a contratação de David Denton (ex-Pfizer) como novo CFO. Além disso, a empresa tem tentado promover maior inovação em suas linhas de produtos e retornar a estratégias tradicionais de varejo por meio do plano de ação "Win Now".

No entanto, o mercado financeiro avalia que essas medidas ainda não são suficientes para garantir uma recuperação rápida. A agência KeyBanc rebaixou a recomendação das ações da Nike de overweight (compra) para sector weight (neutro), justificando que, embora existam sinais de progresso, eles caminham de forma lenta.

Esse ceticismo é compartilhado pela maioria: dos 41 analistas que cobrem a empresa, 23 mantêm recomendação neutra (hold).

Especialistas apontam que a fraqueza operacional deve persistir pelos próximos trimestres por dois motivos centrais:

Curva de aprendizado e tempo de resposta: A escolha de um CFO vindo de fora do setor de vestuário esportivo impõe uma curva de aprendizado inicial, enquanto os ciclos de inovação e reformulação de produtos exigem tempo para maturar e acompanhar as rápidas mudanças nas tendências de consumo.

Desempenho fraco em mercados-chave: A empresa projeta uma queda de 2% a 4% nas vendas do quarto trimestre fiscal, puxada principalmente pela perda de tração e pressão econômica no mercado da China.

Com as ações acumulando uma queda de 36% apenas em 2026 — e um recuo de aproximadamente 75% nos últimos cinco anos —, analistas alertam que os papéis da companhia devem continuar operando lateralizados até que gatilhos fundamentais positivos apareçam.

Para reconquistar a confiança dos investidores, a Nike precisará apresentar resultados consistentes e provar de forma prática que está de fato liderando o mercado novamente.