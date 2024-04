Ibovespa hoje: bolsa abre com leve alta com ajuda de Vale (VALE3)

O Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, abriu a sessão desta quarta-feira, 17, com uma ligeira alta de 0,08% aos 124.489 pontos. No pregão anterior, o índice fechou em queda de 0,75% aos 124.339 pontos, menor patamar do ano. Entre segunda-feira, 15, e terça, 16, o índice recuou 1,23%.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,08% aos 124.489 pontos

A queda acentuada nos dois primeiros dias desta semana está atrelada a mudança na meta fiscal. Na segunda, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) foi enviado ao Congresso e não agradou o mercado. Um ponto de destaque foi a flexibilização das metas fiscais previstas para o período entre 2025 e 2028.

No ano passado, a previsão era de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a mudança, a nova estimativa é de déficit zero para 2025. Quando questionado sobre a disparada do dólar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu grande parte ao cenário externo.

Agora, o índice se recupera com ajuda da Vale (VALE3), que subia, às 10h15, 2,26% R$ 62,83. Pela manhã, o contrato futuro para setembro de 2024 do minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, na China, valorizava 4,25% a 870 iuanes (US$ 120,1), o que ajudou a puxar a mineradora para cima.

Além disso, ontem, a companhia divulgou sua prévia operacional. O documento mostrou uma produção de 70,8 milhões de toneladas métricas de minério de ferro no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 6,1% frente ao mesmo período do ano passado. Além disso, as vendas de minério no período subiram 15%.

Por aqui, de manhã, também o Banco Central (BC) também divulgou o Índice de Atividade Econômica, considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. O indicador registrou alta de 0,40% em fevereiro na comparação com janeiro. Essa quarta alta consecutiva do indicador. O índice veio em linha com a expectativa do mercado financeiro.

Exterior segue no radar

As movimentações do exterior seguem no radar dos investidores. Também na terça, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, disse entender o impacto da política monetária americana na economia global, mas defendeu que o melhor que o Fed pode fazer para o mundo é garantir a estabilidade de preços.

Powell afirmou que levará mais tempo para o banco central americano obter a confiança necessária para reduzir os juros, devido aos dados recentes da inflação acima do esperado. Hoje, por lá, terá a divulgação do Livro Bege, um documento que apresenta o panorama econômico dos 12 distritos do Fed e pode trazer mais elementos sobre o futuro dos juros nos EUA.

As tensões no Oriente Médio também movimentam o dia. O Irã disse que está se preparando para um ataque de retaliação de Israel em seu território ou no de aliados. Segundo o governo do país, sua força aérea está se arquitetando para enfrentar ataques e sua marinha pode começar a escoltar navios comerciais iranianos no Mar Vermelho.

O conflito impacta diretamente o preço do petróleo, já que o Irã é o terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+), extraindo 4,3 milhões de barris por dia. No entanto, o preço da commodity segue em queda até o momento. Às 10h20, o petróleo WTI recuava 1,42% cotado a US$ 84,15/barril, enquanto o Brent caía 1,43%, cotado a US$ 88,73/barril.

Dólar

O resultado da aversão ao exterior e ao risco fiscal é a disparada no dólar. No fechamento de ontem, a moeda bateu R$ 5,27, com uma alta de 1,64%, o maior patamar em mais de um ano. Às 10h25, a moeda caía 0,42% a R$ 5,24.