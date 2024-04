Ibovespa cai e aprofunda pior patamar do ano com risco fiscal e dólar sobe a R$ 5,26

Após fechar a sessão anterior no menor patamar desde novembro, aos 125.334 pontos, Ibovespa volta a cair nesta terça-feira, 16. O mercado brasileiro é impactado por uma somatória de fatores internacionais e locais. O tom negativo tem reflexos também no câmbio, com o dólar registrando mais um dia de forte alta contra o real, negociado próximo de R$ 5,26

Ibovespa hoje

IBOV: -0,99%, aos 124.091 pontos.

-0,99%, aos 124.091 pontos. Dólar: .+ 1,46%, R$ 5,26

Aversão ao risco exterior

A aversão ao risco no exterior se dá pelo aumento nas tensões no Oriente Médio, com a possibilidade de Israel responder ao ataque do Irã. Somado a isso, dados fracos da China instalam cautela entre os investidores.

Na manhã desta terça, o país divulgou o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2024. O crescimento econômico foi mais robusto do que o esperado, avançando 5,3% no período, ligeiramente melhor do que no trimestre anterior e superando as estimativas.

Entretanto, segundo Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos, alguns sinais ligaram o alerta nos investidores. A produção industrial do país subiu 4,5% em março de 2024, na comparação anual, abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet, de avanço de 5,5%.

“Quando observamos a produção industrial e o varejo da China, os dados foram muito ruins, e são setores extremamente relevantes para o país, então têm feito preço. Existe, hoje, um peso muito grande do setor de real estate, que segue muito fraco, além de infraestrutura e indústria, que também se mostraram mal”, aponta Arbetman.

Acrescentado aos temores com o Oriente Médio e o pessimismo com a China, há ainda a possibilidade do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) adiar o corte de juros para setembro. Na agenda do dia, o presidente do Fed, Jerome Powell, discursa durante a tarde sobre a inflamação americana.

Brasil

Por aqui, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária (PLDO) foi enviado, nesta segunda-feira, 15, ao Congresso e não agradou todo o mercado. Um ponto de destaque foi a flexibilização das metas fiscais previstas para o período entre 2025 e 2028 com encarecimento do dólar.

Outro ponto-chave citado por analistas foram as “projeções de receitas superestimadas” e de “despesas subestimadas”, além da projeção de longo prazo, com PIB de 2,5% nos próximos anos, que foi avaliada como “muito otimista”.

“O PLDO, pode-se dizer, se mostrou muito mais flexível do que se esperava. Há projeções que nos parecem muito otimistas de PIB, crescendo 2,5% até 2028. Também há uma trajetória de IPCA cadente, o que nos parece um otimismo exacerbado por parte do governo nas premissas macro”, aponta o especialista.

Com isso, o Banco Central (BC) elevou, pela primeira vez após 15 semanas, a expectativa da Selic para 2024 de 9% para 9,13% no Boletim Focus divulgado nesta terça. Entretanto, a estimativa do IPCA para 2024 voltou a cair, de 3,76% para 3,71%, após apresentar alta no último boletim. Os economistas também elevaram a previsão do PIB para o ano. A mediana passou de 1,90% para 1,95%.

Dólar

Com os temores do mercado externo, o dólar disparou. Às 9h36, o dólar à vista subia 0,93%, a R$ 5,2330.