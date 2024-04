Boletim Focus: mercado eleva previsão da Selic para 2024 de 9% para 9,13%

Os analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 16, elevaram a expectativa da Selic para 2024 pela primeira vez após 15ª semanas, de 9% para 9,13%.

Os economistas também elevaram a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para o ano. A mediana passou de 1,90% para 1,95%. As expectativas para o IPCA deste ano caíram, e do câmbio subiram.

IPCA

A estimativa do IPCA para 2024 voltou a cair, de 3,76% para 3,71%, após apresentar alta no último boletim. Um mês antes, a mediana era de 3,79%. Considerando as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou para 3,70%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu de 3,53% para 3,56%. As projeções para 2026 e 2027 permaneceram em 3,50%, mesmo nível dos últimos boletins.

O Comitê de Política Monetária (Copom) tem projeção de 3,50% para o IPCA de 2024. Para 2025, também seguiu em 3,20%.