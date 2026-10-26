GTF prevê leilões, baixa liquidez e perda quase total para quem comprou opções

A abertura do mercado desta segunda-feira, 26, pode ser o pior momento para investidores que pretendem zerar suas posições após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa é a avaliação da GTF Capital, que prevê um pregão de forte volatilidade, baixa liquidez, sucessivos leilões e possíveis acionamentos do "circuit breaker", mecanismo que interrompe temporariamente as negociações na bolsa.

O alerta é reforçado por Artur Horta, head de análise da casa que assessora investidores, Artur Horta. A instituição divulgou um comunicado extraordinário aos clientes nesta manhã diante da expectativa de forte turbulência nos negócios. "A abertura do mercado pode ser o pior momento do dia para zerar", acrescentou à reportagem.

Para o especialista, o resultado das urnas criou um cenário que não estava contemplado nas projeções do mercado. "É um cenário de cisne negro, que ninguém esperava. Não estava nas pesquisas, nem nos modelos preditivos, mesmo na véspera da eleição. Foi uma eleição atípica."

No comunicado distribuído aos clientes na manhã desta segunda-feira, a assessoria de investimentos classificou o ambiente como "extremamente atípico" e afirmou que a reação do mercado à vitória de Lula contraria as expectativas de analistas, gestores e investidores.

A reeleição de Lula surpreendeu parte do mercado financeiro, que vinha apostando em Flávio Bolsonaro (PL). O petista venceu o 2º turno neste domingo, 25, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Por que a GTF recomenda cautela na abertura?

A GTF avalia que a abertura pode concentrar a maior pressão vendedora do dia, intensificada por chamadas de margem e pela redução de posições alavancadas. Diante desse cenário, a recomendação é avaliar as condições de saída ao longo do pregão, buscando melhores condições de execução.

A empresa ressalta que isso não garante uma recuperação dos preços no entanto, já que o mercado pode continuar caindo ou ter as negociações interrompidas. Horta também recomenda cautela e um período maior de avaliação antes de encerrar as posições.

GTF alerta para risco de perda total em opções

O comunicado traz um alerta mais severo para investidores posicionados em opções compradas. A GTF trabalha com um cenário-base de perda praticamente integral do capital aplicado nesses instrumentos, seja pela queda dos ativos subjacentes, seja pela falta de liquidez para encerrar as posições.

A empresa destaca que pode não haver contraparte disponível para executar determinadas ordens. Embora reconheça a possibilidade de surgirem oportunidades de saída a preços melhores ao longo do dia, orienta os clientes a não contar com a recuperação desses valores.

No caso das ações, a recomendação é que os investidores avaliem o melhor momento para encerrar suas posições, de acordo com as condições de mercado, e coordenem as operações diretamente com a mesa, por meio dos assessores de investimentos.

A GTF informou ainda que sua equipe entrará em contato com os clientes para avaliar quais posições precisam ser encerradas e quais podem ser mantidas. A prioridade, segundo a empresa, é a gestão de risco e a preservação do capital.