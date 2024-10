Grupo Cosan (CSAN3) anuncia novo CEO

A Cosan (CSAN3) anunciou nesta segunda-feira, 21, mudanças na sua diretoria executiva. A partir de 1º de novembro, o CEO do grupo será Marcelo Martins. Atualmente ele ocupa o cargo de diretor vice-presidente de estratégia da companhia.

Nelson Gomes, atual CEO da Cosan, será o novo diretor presidente da Raízen (RAIZ4), maior produtora de etanol de cana-de-açúcar do mundo.

Ricardo Mussa, por sua vez, passará a ser o diretor presidente da Cosan Investimentos, segmento responsável pela gestão de investimentos do grupo.

A Raízen está avaliada em R$ 30 bilhões na B3, com suas ações negociando próximas à mínima histórica, fechando a R$ 2,88 no último pregão. A Cosan possui uma avaliação de R$ 22 bilhões na Bolsa, com ações a R$ 11,73 hoje.

Mudança na diretoria financeira da Rumo

A Raízen anunciou ainda que seu CFO Carlos Moura está deixando a companhia, e será substituído por Rafael Bergman, o atual CFO da Rumo (RAIL3), que permanece na posição até 31 de outubro. As ações da Rumo fecharam R$ 19,15 nesta segunda-feira.

Na Rumo, Bergman será substituído pelo engenheiro de produção Guilherme Machado, o atual CFO da Compass, que ainda não definiu um substituto para Machado.