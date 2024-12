Musk rejeita acordo de liquidação da SEC para encerrar investigação sobre compra do Twitter

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) enviou um "acordo de liquidação" ao dono do X, Elon Musk, para resolver a investigação federal sobre a compra do então Twitter, agora X, em 2022. A informação foi divulgada através de uma carta do advogado de Musk, que foi compartilhada pelo próprio empresário em sua rede social.

No entanto, Musk recusará assinar o acordo, conforme indicado por um de seus advogados, Alex Spiro, em uma carta endereçada ao presidente da SEC, Gary Gensler. Na correspondência, Spiro afirma que "não cederão às intimidações" da comissão.

A proposta da SEC incluía uma multa, cujo valor não foi divulgado, que deveria ser paga nas próximas 48 horas, sob pena de Musk enfrentar "diversas acusações" relacionadas a "certas compras, vendas e divulgações das ações do Twitter".

Na carta, o advogado de Musk destaca que a solicitação faz parte de uma investigação que já dura vários anos, apontando que se trata de "mais de seis anos de assédio ao Sr. Musk por parte da SEC e de sua equipe". O advogado também alega que as ações da SEC contra o bilionário e suas empresas não têm o objetivo de "buscar a verdade", mas de "atacar" Musk e as pessoas relacionadas a ele. Spiro chega a questionar se a SEC ou a Casa Branca estão por trás dessas investigações.

Além disso, Spiro menciona que uma investigação sobre a Neuralink, empresa de tecnologia de saúde de Musk, foi reaberta nesta semana, por suposta fraude no mercado de ações relacionada à segurança de um implante cerebral. Spiro também relatou que foi convocado pela SEC para depor, mas se recusou a atender à exigência.

Relação tensa

Musk, que demonstrou ceticismo em várias ocasiões em relação ao trabalho da comissão de valores, acompanhou a carta com um comentário dirigido ao presidente da SEC: "Oh, Gary, como você pôde fazer isso comigo?".

A SEC investiga Musk há pelo menos dois anos por uma possível fraude no mercado de ações relacionada à compra do Twitter. A suspeita é que Musk tenha revelado tardiamente a compra de uma quantidade significativa de ações da rede social, o que teria permitido acumular uma grande participação na empresa.

Em 2018, a SEC já havia acusado Musk de fraude no mercado de valores, depois de ele afirmar no Twitter que estava considerando tirar a Tesla da bolsa a um preço de 420 dólares por ação, com "financiamento garantido" para fazê-lo. Embora nenhum acordo de privatização tenha sido concretizado, Musk aceitou um acordo na ocasião, pelo qual tanto ele quanto a Tesla tiveram que pagar multas de 20 milhões de dólares. Além disso, Musk deixou a presidência do conselho da empresa.