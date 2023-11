Goldman Sachs: investimentos estrangeiros em ações da categoria A em 2024 será de cerca de US$ 15 bi

O Goldman Sachs divulgou seu relatório 2024 China Macroeconomic Outlook and Equity Market Strategy Report. Em uma coletiva de imprensa realizada no mesmo dia, o estrategista-chefe de ações da Goldman Sachs na China, Liu Jinjin, disse que em 2024 manterá a recomendação de “alta alocação” para as ações de categoria A e espera que o índice CSI 300 suba cerca de 16%.

Em particular, no que diz respeito ao movimento de fluxo de capital de investimentos estrangeiros oriundos de Hong Kong, que muitas vezes mexe com os nervos do mercado, Liu estimou que a entrada líquida de de fluxo de capital de investimentos estrangeiros em ações da categoria A em 2024 permanecerá em um nível semelhante ao deste ano, em cerca de US$ 15 bilhões. Mas, ao mesmo tempo em que os investidores da Europa e dos Estados Unidos estão mais pessimistas, segundo o especialista, também vale a pena prestar atenção na “equipe nacional” e nos países do Oriente Médio e outros mercados emergentes, no quesito de incremento no capital para investimentos em ações da categoria A.

Em relação aos aspectos macroeconômicos, o Goldman Sachs previu que o PIB da China crescerá 4,8% em 2024, acima da previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de 4,6%. O economista-chefe do Goldman Sachs para a China, Shan Hui, observou que, por trás desse número, “há uma perspectiva de consumo estável, apoio do governo central na frente fiscal e investimento em imóveis, infraestrutura e manufatura”.

Manutenção de uma alocação alta em ações da categoria A

Espera-se que os índices MSCI China e CSI 300 subam 12% e 16%, respectivamente em 2024, uma expectativa em grande parte impulsionada pelo crescimento dos lucros corporativos e pelas avaliações. De acordo com a previsão do Goldman Sachs, o crescimento do lucro por ação (EPS-Earnings per Share) das empresas chinesas listadas será de cerca de 10% a 12% de aumento no próximo ano, com as ações da categoria A avaliadas 12 vezes mais.

Nesse sentido, o Goldman Sachs mantém sua recomendação de sobreponderação para as ações da categoria A. Enquanto isso, a empresa rebaixou sua classificação das empresas chinesas listadas no exterior de Alta para Neutral, devido a fatores geopolíticos no exterior e outras influências.

Do ponto de vista do setor, a direção recomendada por Liu Jinjin para a alocação de ações da categoria A concentra-se em duas linhas e frentes principais. Entre elas, a empresa está mais otimista quanto ao potencial de crescimento do setor de consumo, liderado pelo setor de serviços, em 2024, e, por outro lado, setores com crescimento acelerado dos lucros, como hardware, alimentos e serviços de restaurantes e bebidas. Quanto ao setor imobiliário, incluindo incorporadoras e materiais para construção, bem como o setor bancário, a empresa recomenda manter uma baixa alocação cautelosa para o próximo ano.

Do ponto de vista temático, a empresa está otimista em relação a cinco temas: consumo em massa, inteligência artificial, globalização de empresas, altos níveis de governança corporativa e atualização e inovação tecnológica.

Vale a pena mencionar que, em termos de participação de capital estrangeiro, Liu Jinjin mencionou especificamente a correlação entre os fluxos de investimentos estrangeiros e os retornos do mercado de ações da categoria A: “Estima-se que, para cada US$ 1 bilhão comprado por fluxos de investimentos estrangeiros, as ações da categoria A subirão em média 0,6%.”

De acordo com a previsão do Goldman Sachs, a escala dos fluxos emissores de investimentos estrangeiros em 2024 também manterá um nível semelhante ao deste ano, “em termos da conexão do Shanghai-Hong Kong Stock Connect, a escala total dos fluxos emissores de investimentos estrangeiros de mercado de ações de Hong Kong do início deste ano até novembro é de cerca de US$ 13 bilhões, e esperamos que no próximo ano seja de US$ 15 bilhões”.

Especificamente, Liu Jinjin analisou que a recuperação da confiança dos investidores estrangeiros requer principalmente três condições. A primeira é que a geopolítica no exterior seja relativamente estável e não haja riscos de cauda. A segunda é a avaliação e a preferência pelo risco doméstico, que se concentra no impacto do setor imobiliário. Em terceiro lugar, do ponto de vista das políticas, também é necessário focar a Terceira Sessão Plenária na introdução de políticas de médio e longo prazo. A transparência do governo e as informações incrementais sobre o setor imobiliário e as questões de dívida local podem desempenhar um papel fundamental na forma como o investimento estrangeiro vê as perspectivas de crescimento de médio e longo prazo da China.

No entanto, apesar dos investidores europeus e americanos mais pessimistas no último ano ou dois, Liu Jinjin apontou que a avaliação do mercado de ações chinês em um nível baixo ainda é atraente, mas também deve ver a partir da “equipe nacional”, os mercados emergentes do capital incremental: “Países da co-construção do Cinturão e Rota, especialmente no Oriente Médio, desde este ano o fundo está mais ativo, e ainda muito aberto a investir na China. Investir na China ou manter uma atitude muito aberta”.

Alta na estabilidade macroeconômica

Em relação à tendência macroeconômica, o Goldman Sachs previu que o crescimento do PIB da China em 2024 será de 4,8%, maior do que a previsão de crescimento econômico de 4,6% dada pelo FMI.

Entre eles, do ponto de vista dos pilares que impulsionam a economia, Shan Hui acredita que o investimento será um importante contribuinte para o crescimento econômico da China em 2024. Apoiado pelo consumo retaliatório e pela recuperação após a pandemia de COVID-19, consumo dos residentes melhorou muito em 2023, mas com o desaparecimento dos dividendos da recuperação da era pós-pandemia, o consumo também entrará em um processo de recuperação relativamente estável em 2024, e a previsão é que o crescimento de consumo do próximo ano seja de cerca de 6%.

E a força da política do governo central ou se tornará a força central por trás do crescimento de 4,8% do PIB no próximo ano.

“Os dividendos que tiramos da era pós-pandemia se foram e se esgotaram, o que é algo mais desafiador no próximo ano. Com a redução do impacto do setor imobiliário e a economia global relativamente otimista, o apoio final da política virá do governo central”, disse Shan Hui. A reunião subsequente entre os líderes da China e dos Estados Unidos, bem como a reunião e a conferência de trabalho econômico central para definir o tom de avanço econômico para o próximo ano, farão com que chame mais atenção para o ponto de nível macro.

Em termos de crescimento econômico global, o Goldman Sachs espera que esse número seja de 2,6% em 2024, uma ligeira queda de 0,1% em relação a este ano, e, no geral, ainda mantém uma sólida tendência de crescimento.

“A macroeconomia em 2024 será uma continuação de 2023”, apontou Shan Hui. Desde o início deste ano, muitos consensos de mercado de que os EUA podem entrar em recessão, mas, em sua opinião, os EUA em 2023, até certo ponto, representam a tendência comum na maioria dos países no processo de recuperação da pós-pandemia: inflação em baixa, mas a taxa de desemprego não pareceu aumentar acentuadamente, a empresa também está relativamente otimista sobre a economia dos EUA e a economia global, que não chega ao estado de recessão econômica.