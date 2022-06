Gol (GOLL4) registra alta de 79,3% nas decolagens em prévia de resultados

A Gol Linhas Áereas (GOLL4) divulgou nesta segunda-feira, 6, os resultados prévios referentes ao mês de maio de 2022 – comparado com o mesmo período do ano anterior.

No acumulado dos últimos cinco meses, a Gol contou com 79.516 decolagens, com uma variação de 79,3% em comparação com o ano anterior.

Um dos números que teve destaque no relatório da companhia aérea foi a quantidade de decolagens.

Apenas no mês de maio deste ano, a Gol contou com 15.850 decolagens, entre vôos domésticos e internacionais, contra apenas 6.864 no mesmo mês de 2021 – correspondendo a uma variação de 130,9%.

Nesses últimos 5 meses, a empresa disponibilizou um número maior de assentos: totalizando 13.883 milhões assentos com uma crescente de 78,5% se comparado com o mesmo período do ano anterior.

Porém, a taxa de ocupação caiu. Nos primeiros 5 meses de 2021, a taxa foi de 81,4% enquanto deste ano foi de 79,8% – totalizando o recuo de 1,6 p.p.

Já a taxa de ocupação da Gol sobre vôos domésticos foi de 76,3% com uma perda em pontos percentuais de 11,6 em comparação com maio do ano passado.

Enquanto a taxa de ocupação da Gol Internacional foi de 90,6%

Gol (GOLL4) registra alta na demanda para vôos domésticos

De acordo com o levantamento, os vôos domésticos tiveram uma alta se comparados com os vôos internacionais por resquícios dos impactos da pandemia do Covid-19 no setor.

Em termos de decolagens, a Gol contou com 15.391 decolagens apenas no mês de maio deste ano. Enquanto o mesmo mês do ano passado contou com apenas 6.864 vôos domésticos.

No acumulado dos últimos 5 meses, a Gol em vôos domésticos teve 77.901 decolagens contra 44.346 decolagens no ano anterior. Somando uma crescente de 75,7%.

Já em assentos para os vôos domésticos, foram oferecidos 2.672 milhões de assentos contra 1.221 milhões no mesmo período do ano passado.

Nos últimos 5 meses, a Gol ofereceu 13.604 milhões de assentos contra 7.776 assentos em 2021. O aumento foi de 75% para a Gol.