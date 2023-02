Fundos Softbank Vision registram perdas de US$ 5 bilhões no último trimestre

O Softbank apresentou prejuízo liquido atribuído aos acionistas de 783,4 bilhões de ienes (US$ 5,9 bilhões) no trimestre findo em dezembro. O fraco desempenho foi puxado por mais um trimestre negativo de seus fundos Softbank Vision.

Os fundos Softbank Vision teve perdas de 653,213 bilhões de ienes (US$ 4,95 bilhões) no trimestre. No acumulado dos últimos três trimestre, a rentabilidade negativa do fundo saltou para 5,006 trilhoes de ienes (US$ 37,9 bilhões) - um recorde de perdas para o fundo no período. Do total, 1,146 trilhão de ienes foi atribuído à distribuição a investidores terceiros e o restante a investimentos que se desvalorizaram no período.

Desempenho dos fundos Softbank Vision

Somente com ações de empresas de capital aberto, o SoftBank Vision 1 apresentou perda de 1,13 trilhão de ienes (US$ 8,56 bilhões). Investimentos na SenseTime, GoTo e DoorDash estiveram por trás das quedas do fundo.

No portfólio de empresas fechadas as perdas não realizadas foram de 925 bilhões de ienes (US$ 7 bilhões), "refletindo principalmente remarcações de empresas com desempenho mais fraco e quedas no preço das ações em empresas comparáveis ​​ao mercado". O fundo terminou o trimestre com posições em 23 empresas abertas e 55 fechadas.

No SoftBank Vision 2, as perdas não realizadas foram de 2,33 trilhões de ienes (US$ 17,64 bilhões). Investimentos na WeWork e AutoStore puxaram do fundo com empresas abertas. O fundo tinha participação em 14 empresas abertas e 256 fechadas ao fim do último trimestre.

Didi (da 99Taxi), Uber e Slack Technologies estão entre as empresas investidas pelos fundos. No fundo de investimentos na América Latina, o Softbank tem posição em empresas como Avenue, Nubank, Loggi e Rappi.