Favorita do setor: Hapvida (HAPV3) tem preço-alvo elevado por Itaú BBA e ação salta 4%

Os resultados da Hapvida (HAPV3) no segundo trimestre surpreenderam positivamente o Itaú BBA. Em relatório, o banco destacou a empresa como a sua favorita do setor de saúde, com recomendação outperform (equivalente a compra) e elevou o preço-alvo de R$ 6 para R$ 7.

Diante disso, os papéis da operadora estão na ponta positiva do índice Bovespa, com alta de 4,05%, a R$ 4,62.

Segundo o documento, embora a Hapvida tenha apresentado um desempenho fraco durante o período, o fato se deve a mais fatores macroeconômicos do que micro. Além disso, ele destaca um ponto de entrada atraente para investidores.

“Vemos a companhia sendo negociada com um preço/lucro descontado de 14 vezes em 2024 e dez vezes em 2025 (incluindo o valor presente líquido de benefícios fiscais relacionados à amortização de ágio). Isso representa um ponto de entrada atraente para investidores", escrevem os analistas do BBA.

Estratégias de rentabilidade

Outro ponto destacado pelos analistas é o fato de a Hapvida estar lançando mão de estratégias de rentabilidade a fim de ampliar os ganhos. Entre elas, aumento de preços, reforços na rede provedora de serviços e uma abordagem mais conservadora na aquisição de novos clientes.

Embora possam afetar o crescimento orgânico no curto prazo, para o Itaú BBA tais medidas ajudam a Hapvida a melhor se posicionar no setor, como uma opção mais acessível aos consumidores.

Além disso, os recentes resultados estão alinhados com a estratégia compartilhada pela empresa — fato que, para os analistas, inspira confiança nas previsões e otimismo com as perspectivas futuras.

"Após revisar nosso lucro líquido projetado para 2023 e 2024 para cima em 52% e 22%, respectivamente, consideramos que a empresa está avaliada de forma atraente", finalizam.