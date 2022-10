EZTEC (EZTC3): Vendas brutas crescem 72% no 3º tri

A Eztec (EZTC3) registrou um salto de 72% nas vendas brutas do terceiro trimestre quando comparado com o mesmo período de 2021, somando R$ 481 milhões. Esse foi o segundo maior valor de vendas brutas da história da companhia, que divulgou nesta terça-feira, 11, sua prévia operacional de julho a setembro.

As vendas brutas, diz a empresa, foram impulsionadas pela segunda fase do projeto Unique Green, na capital paulista e com previsão de entrega em 2025. Segundo a empresa, 47,8% do empreendimento já está vendido.

As vendas líquidas somaram R$ 426 milhões, acima dos R$ 247 milhões reportados um ano antes.

Foram R$ 361 milhões de vendas de estoque “em obras”, o maior volume da história da companhia. Excluído os efeitos do Unique Green no trimestre, o volume de vendas do estoque “em obras” superou em 65% o volume do segundo trimestre desse ano, e 52% o volume do terceiro trimestre de 2021.