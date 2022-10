Números indicam retomada do setor de construção

Os números mais recentes do setor de construção indicam que as atividades do ramo estão em retomada. Sondagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que agosto foi o terceiro mês de uma sequência crescente de avanços. O índice de evolução do número de empregados teve destaque, passou de 51,9 pontos em julho para 53,1 pontos em agosto.

De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, é a mais forte e disseminada expansão no indicador de emprego da construção desde que o índice passou a ser mensal, em janeiro de 2011. “A expansão foi registrada em todos os setores da construção, em especial no setor construção de edifícios, que puxou o resultado geral da construção para cima”, explica Marcelo.

O índice de evolução do nível de atividade da construção em geral foi bom, alcançou 55 pontos em agosto, maior patamar alcançado desde agosto de 2010 (55,5). É o terceiro melhor da série iniciada em 2010. Acima da linha divisória de 50 pontos, o resultado já sinaliza expansão de atividade em relação ao mês anterior.

As previsões da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) para o segundo semestre também são positivas. Enquanto a expectativa da Pesquisa Focus sinaliza alta de 2,65% para o PIB Brasil, a CBIC projeta expansão de 3,5% para o setor em 2022.