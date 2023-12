Ex-CEO da BB Seguridade será diretor no Itaú

Ullisses Silva Assis foi confirmado como novo diretor de negócios de varejo do Itaú, dois dias após renunciar ao posto de CEO da BB Seguridade em busca de “novos desafios profissionais na iniciativa privada”.

Assis ocupará a posição daqui a seis meses, quando termina período de licença exigido pelas diretrizes da BB Seguridade para o cargo que ocupava.

Saída de Assis da BB Seguridade

A saída de Assis da BB Seguridade foi anunciada na noite de terça-feira, 26. O executivo enviou uma carta de renúncia aos cargos de diretor-presidente e de membro do Conselho de Administração da companhia, com a justificativa de “buscar novos desafios profissionais na iniciativa privada”.

Em seu lugar, foi indicado ao cargo André Haui, atual CEO e diretor estatutário do Banco do Brasil Securities LLC nos Estados Unidos. Haui deve completar o mandato até 2025 após aprovação no Conselho de Administração.

Até lá, assume de forma interina Rafael Augusto Sperendio, diretor de finanças, relações com investidores e gestão das participações.

Quem é André Haui, novo CEO da BB Seguridade

André Haui é funcionário de carreira e tem 23 anos de Banco do Brasil. Atualmente é o CEO e diretor estatutário do Banco do Brasil Securities LLC nos Estados Unidos.

Já atuou como corresponsável pelo Banco do Brasil em Miami, nos EUA, e como assessor especial

no gabinete do ministro da Fazenda e na secretaria executiva da pasta na agenda de mercado de capitais e sistema financeiro.

Antes, esteve como responsável pela tesouraria internacional do Banco do Brasil. É formado em economia pela Universidade de Brasília, possui MBA pela Universidade de São Paulo e Mestrado STEM em Finanças pela University of Miami.