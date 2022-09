Nubank permite que usuário de app acompanhe histórico de proventos de ações e FIIs

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 13, uma nova funcionalidade em seu aplicativo que permitirá que os clientes tenham acesso a informações e histórico em reais de proventos gerados por ativos de renda variável, como fundos imobiliários, ações e Brazilian Depositary Receipts (BDRs). A funcionalidade será liberada de forma gradativa para a base de clientes do Nubank.

A ideia é que os usuários do app possam ter clareza sobre em qual frequência e quais ativos de renda variável pagam proventos, assim como o histórico de pagamento de cada um deles.

Na opção Bolsa de Valores no aplicativo do Nubank, o cliente consegue acompanhar tanto o histórico do valor em reais e frequência de pagamento pelos diferentes ativos de fundos imobiliários (FIIs), ações e BDRs disponíveis para investir no app, bem como o histórico dos ganhos de proventos já pagos por meio de ativos já sob custódia. Entre as informações disponíveis de cada um destes, também estão datas de depósitos dos proventos já realizados ao cliente e valorização ou desvalorização dos ativos.

“Na experiência do Nubank, queremos tornar essas informações mais práticas para que ajudem na tomada de decisão de forma simples. No histórico de pagamento de proventos, por exemplo, damos visibilidade na moeda corrente. Assim, acreditamos auxiliar ainda mais nosso cliente para que veja o dinheiro dele trabalhar por ele também”, disse Fernando Miranda, vice-presidente de Investimentos do Nubank.

O Nubank também irá liberar gradualmente outras duas funcionalidades que integram a seção de investimentos do app Nubank para renda variável: a área de favoritos e o agendamento de ordem de pedidos para o próximo dia útil de compra e venda de FIIs, ações, BDRs e ETFs (fundos de índice) quando a Bolsa de Valores estiver fechada.

Na área Favoritos, o cliente poderá criar diferentes listas de ativos favoritados e personalizá-las como desejar. Para compor as listas, o cliente pode selecionar os fundos imobiliários, BDRs, ações e ETFs (fundos de índice) preferidos e listá-los na ordem que desejar.