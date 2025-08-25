Dólar tem dificuldade para se recuperar após tom dovish de Powell

O dólar está com dificuldades para se recuperar da fala dovish (mais branda, favorável a juros baixos para estimular a economia) do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nesta segunda-feira, 25.

Depois de cair mais de 1% em relação ao euro após as falas de Powell na sexta-feira, 22, a moeda americana subiu 0,1%, para US$ 1,1705 por euro, ainda próximo da mínima de sexta-feira, de US$ 1,174225. Segundo dados da Reuters, esse patamar não era visto desde 28 de julho.

Na sexta, o dólar fechou o dia em queda de 0,97% em relação ao real, cotado a R$ 5,425, depois de oscilar entre R$ 5,412 e R$ 5,476 durante o pregão.

"A leitura mais 'dovish' de suas falas, ao reconhecer riscos crescentes para o mercado de trabalho e a necessidade de reavaliar o equilíbrio da política monetária, elevou as apostas em cortes de juros já a partir de setembro", aponta Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O discurso de Powell

Powell, no simpósio de Jackson Hole — o último como chairman da autarquia — adotou um tom mais dovish.

O grande destaque do discurso, segundo William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, foi que a autoridade vê a inflação como potencialmente temporária e que os riscos para desaceleração do mercado de trabalho aumentaram: com isso, pode ser apropriado um ajuste na política monetária.

"Com a política em território restritivo, a perspectiva básica e a mudança no equilíbrio de riscos podem justificar o ajuste de nossa postura política”, considerou o chairman.

A observação levou o mercado a entender um tom mais ‘dovish’ e que deve ter um corte de juros na próxima reunião de setembro. Na plataforma FedWatch, do CME Group, as chances de corte nos fed funds em setembro saltaram de 74,97% para 93,05%, após as falas de Powell.

Segundo a Reuters, dados da LSEG mostram que a expectativa para cortes de juros em setembro agora é de 84%.