Dólar mais fraco dá impulso às ações de tecnologia do Nasdaq

Embora os investidores em tecnologia tenham muitos problemas com que se preocupar, o setor recebeu um impulso inesperado este ano: o enfraquecimento do dólar.

O dólar se desvalorizou cerca de 11% em relação a uma cesta das principais moedas desde um pico de duas décadas alcançado em setembro. A moeda americana agora é negociada perto de seu nível mais fraco desde abril.

A tendência aumenta os ganhos de empresas americanas que obtêm uma porcentagem maior de sua receita de fora dos EUA, já que uma divisa mais fraca significa que a receita de fora se traduz em mais dólares.

O câmbio foi “um grande vento contrário no ano passado, e essa virada do dólar apoiará os lucros e o crescimento”, disse Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management. “À medida que as empresas olham para frente este ano, podem começar a ver os benefícios de onde a moeda está indo.”

O índice do dólar da Bloomberg teve seu maior ganho desde 2015 no ano passado, uma consequência do aperto monetário do Federal Reserve para combater a inflação.

O índice Nasdaq 100 já subiu 6,9% desde o pico do índice do dólar em setembro, e subiu quatro semanas consecutivas neste início de 2023.

O CFO da IBM, James Kavanaugh, disse à Bloomberg News que a moeda deixará de pesar no crescimento neste ano, com sua fraqueza impulsionando os resultados no segundo semestre. Essa visão foi ecoada pela ServiceNow, que disse que o câmbio provavelmente não pesará sobre os lucros anuais agregados em 2023, após um ano em que a força do dólar reduziu o crescimento em 4,5 pontos percentuais.

Embora o UBS espere que a Apple mostre vendas de iPhone fracas quando divulgar seu balanço esta semana, o banco prevê que isso seja compensado pelo câmbio. Menos da metade da receita da Apple em 2022 veio das Américas, segundo dados compilados pela Bloomberg.

