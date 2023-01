Haddad na Febraban, PIB da Europa, prévia da Vale, Minerva, Oncoclínicas e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam no vermelho nesta terça-feira, 31, com investidores digerindo os últimos resultados da temporada de balanços enquanto seguem à espera de novas altas de juros nos Estados Unidos e Europa. Para a decisão do Federal Reserve, amanhã, 1, espera-se um aumento de 0,25 ponto percentual. Já para o Banco Central Europeu (BCE) o consenso é de uma elevação de 0,50 p.p., na quinta-feira, 2.

Se confirmada a alta na Europa, a principal taxa de juros do BCE saltará para 2,5%, indo ao maior patamar desde novembro de 2008. Mas de acordo com as sinalizações da presidente do BCE, Christine Lagarde, o aperto monetário não deve parar por aí. Isso mesmo com a economia europeia -- que ainda sofre os efeitos de uma guerra -- dando sinais de desgaste.

PIB da Europa

Nesta manhã o PIB da Zona do Euro do quarto trimestre desacelerou de 0,3% para 0,1%. Ainda que mais fraco que no trimestre anterior, o número saiu levemente acima das projeções, que apontavam para uma contração de 0,1% no período. Na comparação anual, o crescimento foi de 1,9%, abaixo do consenso de 2,1%.

A reação imediata à divulgação dos dados nesta manhã foi levemente negativa, com bolsas euopeias ampliando as perdas. Além dos números mistos, ainda pesam sobre o humor do mercado a perspectiva negativa para a inflação no continente.

Inflação mais forte na Alemanha

Mais tarde, às 10h, investidores deverão reagir aos números do Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Alemanha referente ao mês de janeiro. A expectativa é de nova aceleração, com o IPC de 12 meses subindo de 8,6% para 9,2%.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,43%

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,50%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,68%

FTSE 100 (Londres): - 0,92%

DAX (Frankfurt): - 0,84%

CAC 40 (Paris): - 0,78%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 1,03%

Haddad na Febraban

No Brasil, em dia de agenda mais esvaziada, as atenções devem estar no encontro entre o ministro da Fazenda Fernando Haddad com os banqueiros na Febraban. Com ele estará toda a comitiva econômica do governo federal, tendo entre eles a ministra do Planejamento, Simone Tebet e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Na véspera, Haddad se encontrou com Milton Maluhy, CEO do Itaú Unibanco. Qualquer sinalização fiscal ou sobre o setor bancário poderá respingar nos mercados, para o bem ou para o mal. O encontro está previsto para ter início às 9h.

Prévia da Vale

Já no período da noite, a Vale (VALE3), principal empresa da bolsa brasileira, irá divulgar seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre. O documento servirá de termômetro para o balanço completo, que será divulgado somente no próximo dia 16. A projeção de analistas do Santander é de que a produção de minério de ferro da Vale tenha batido 80 milhões de toneladas no período. Para o preço de venda, a estimativa do banco é de que tonelada tenha saído por US$ 95.

Aquisição da Minerva

A Minerva (BEEF3) anunciou nesta manhã a assinatura de um contrato vinculante referente à aquisição da Breeders and Packers Uruguay, a BPU Meat, por US$ 40 milhões. A empresa e subsidiária da NH Hoods, e está localizada em Durazno no Uruguai, onde, segundo a Minerva, tem " um dos mais modernos frigoríficos de carne bovina da América do Sul". Sua capacidade de abate é de 1.200 cabeças por dia. Com a aquisição, a Minerva passou a ser líder em em produção de carne bovina no país, com capacidade de abate de 3.700 cabeças por dia.

Novo centro da Oncoclínicas

A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou que assinou os documentos para o desenvolvimento de um novo complexo hospitalar integrado de tratamento de câncer em Goiânia. O investimento previsto é de R$ 145 milhões, com conclusão estimada de 36 meses. O novo centro terá 360 leitos.