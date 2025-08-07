Dólar fecha perto de R$ 5,40, se afastando do exterior

O dólar à vista fechou a sessão desta quinta-feira, 7, com queda de 0,74%, a R$ 5,422, depois de oscilar entre R$ 5,416 e R$ 5,476. A moeda americana operou com oscilações limitadas e sem direção clara no início do dia, refletindo um cenário de baixa liquidez e poucos indicadores econômicos.

Ao aprofundar a queda por aqui, a moeda americana destoou da tendência vista no exterior. Por volta de 17h (horário de Brasília), o DXY, indicador que compara o dólar a uma cesta de outras divisas globais, caía 0,05%.

No Brasil e no mundo, o que continua mobilizando o mercado são as tarifas do presidente americano Donald Trump. Entraram em vigor nesta quinta as tarifas recíprocas sobre diversos países, elevando os encargos sobre produtos estrangeiros que entram no mercado dos EUA.

Ontem, após o fechamento do mercado, Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre chips semicondutores importados pelo país.

Os investidores ainda mantiveram as apostas de início de ciclo de cortes nos juros americanos pelo Federal Reserve em setembro. Raphael Bostic, presidente da unidade do Fed de Atlanta, afirmou que considera “adequado um corte de juros para este ano”, mas ressaltou que “há muitos dados a serem analisados” antes da reunião de setembro.

No cenário doméstico, investidores aguardam a divulgação dos resultados financeiros da Petrobras referentes ao segundo trimestre deste ano, que serão divulgados após o fechamento do mercado.

Por aqui, investidores avaliam haver espaço para uma flexibilização da política monetária, mesmo com a queda das commodities, o que deu força para o real.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, ​Nilton David, afirmou, em evento realizado pela Porto Asset, que a autarquia fez uma interrupção no ciclo de alta da taxa Selic, e não uma pausa, avaliando que o plano de combate à inflação está se desenrolando mais ou menos como o esperado.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.