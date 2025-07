Dólar fecha em alta com incertezas sobre acordo entre Brasil e EUA

O dólar fechou esta segunda-feira, 28, em alta de 0,50%, cotado a R$ 5,589, depois de oscilar entre R$ 5,568 e R$ 5,606.

Todas as atenções se voltam ainda para as tarifas: primeiro, o impasse nas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, potencializado pela confirmação das tarifas americanas sobre produtos brasileiros sem a possibilidade de adiamento do prazo inicial de 1º de agosto definido pelo presidente Donald Trump, é um dos fatores que favorecem a alta da moeda — explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Segundo, observa-se na sessão de hoje o fortalecimento global da moeda americana, decorrente de acordos comerciais bem-sucedidos com outros países, como União Europeia, Reino Unido, Japão e Indonésia.

Com a UE, o acordo reduziu as tarifas para 15% sobre as exportações do bloco. Já com o Reino Unido, a taxa é de 10% para a maioria dos produtos britânicos. Em relação ao Japão, o acordo reduziu de 25% para 15% o imposto de exportação da maioria dos produtos japoneses destinados aos EUA. Para a Indonésia, a tarifa foi de 32% para 19%.

"Mesmo diante das valorizações das commodities, como minério de ferro e petróleo, a cautela prevaleceu nos mercados emergentes, aumentando a demanda por proteção cambial. Além disso, expectativas sobre decisões de política monetária do Federal Reserve e do Copom nesta semana adicionam incerteza e volatilidade ao mercado", explica Shahini.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.