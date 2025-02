Discursos de diretores do Fed e balanços de Renner, Nubank e Engie: o que move o mercado

Com uma agenda econômica fraca, o mercado volta a atenção para os resultados corporativos. Nesta quinta-feira, 20, após o fechamento da bolsa, saem os balanços de Engie, Lojas Renner, B3, Nubank e PagSeguro. Durante o dia, investidores repercutem os números de Vale, Banco do Brasil e Gerdau.

A Vale registrou prejuízo de US$ 694 milhões no quarto trimestre, revertendo o lucro do ano anterior. O Banco do Brasil reportou lucro de R$ 9,58 bilhões, alta de 1,5%, enquanto a Gerdau teve queda de 9% no lucro líquido.

Nos Estados Unidos, serão divulgados os pedidos de auxílio-desemprego e os dados de estoques de petróleo. Discursos de dirigentes do Federal Reserve podem impactar expectativas sobre cortes de juros. Já na China, o Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas.

No Brasil, o Senado aprovou um projeto para liquidação de restos a pagar (RAPs), e o governo avança em um novo modelo de crédito consignado. No cenário internacional, a tensão entre Trump e Zelensky afastou perspectivas de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia.

Os mercados abriram misto na Europa e em queda na Ásia, pressionados pelas incertezas sobre política comercial dos EUA. Em Wall Street, os futuros operavam em baixa, com o S&P 500 recuando 0,32% e o Nasdaq 100 caindo 0,43%.