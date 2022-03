CVC: números do 4º tri reforçam recomendação de compra, diz BTG

A recuperação apresentada pela CVC (CVCB3) no quarto trimestre saiu melhor do que a esperada por analistas de mercado. Em balanço divulgado na última noite, a companhia registrou Ebitda ajustado positivo de 8,9 milhões de reais ante expectativa de perda 240,5 milhões de reais, segundo o consenso da Bloomberg. A receita líquida ficou em 314 milhões de reais acima dos 240,5 milhões de reais projetados pelo mercado.

"Os números operacionais do quarto trimestre reforçam nossa recomendação de compra para as ações da CVC", disse Vitor Mello, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira, 16. Mello ainda pontua que o cenário positivo deve persistir, com a diminuição das restrições de mobilidade.

Analistas do BTG têm preço-alvo de 33 reais para ação, representando potencial de alta de mais de 200% para os papéis, que fecharam o último pregão cotados a 10,09 reais.

