Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Tchau, Canadá! Com listagem na Nasdaq, Aura Minerals deixa Bolsa de Toronto

Veja o que muda para quem tem BDR's da companhia listados na B3

Aura Minerals: o projeto Borborema está localizado na região do Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte (Aura Minerals/Divulgação)

Aura Minerals: o projeto Borborema está localizado na região do Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte (Aura Minerals/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11h20.

A Aura Minerals (AURA33) vai encerrar a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de Toronto (TSX) a partir de 25 de setembro de 2025, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 8. A decisão foi aprovada tanto pelo conselho de administração da companhia quanto pela própria TSX.

A mudança ocorre após a listagem das ações na Nasdaq, de Nova York, efetivada em 16 de julho. Com isso, a empresa passa a concentrar suas negociações no mercado norte-americano, mantendo também seus BDRs patrocinados na B3.

Segundo a mineradora, a medida tem como objetivo aumentar a liquidez dos papéis e reduzir os custos associados à manutenção da dupla listagem. A companhia já havia comunicado, em 29 de agosto, a aprovação da mudança de mercado de negociação dos ativos que lastreiam os BDRs — da TSX para a Nasdaq — pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O encerramento da listagem no Canadá não afeta os direitos dos detentores de BDRs negociados na B3. As ações seguem lastreadas em papéis ordinários da companhia, agora listados exclusivamente nos Estados Unidos.

De acordo com as regras da TSX, a operação de cancelamento não exige aprovação dos acionistas, desde que exista um mercado alternativo adequado — como é o caso da Nasdaq. A Aura recomenda que investidores que mantêm ações por meio de corretoras no Canadá consultem seus intermediários para orientações sobre a negociação na nova bolsa.

Mesmo com a saída da TSX, a empresa continuará registrada junto às autoridades regulatórias de valores mobiliários em diversas províncias canadenses, incluindo Ontário, Alberta e Colúmbia Britânica.

Acompanhe tudo sobre:MineraçãoAçõesNasdaq

Mais de Invest

Morgan Stanley retira recomendação de investimento em Argentina após derrota para Milei

Ibovespa abre em alta com mercado repercutindo Focus

Bolsa argentina despenca 11% no pré-mercado após derrota de Milei

Sergio Zimerman diminui participação no capital da Petz (PETZ3)

Mais na Exame

Mercados

Morgan Stanley retira recomendação de investimento em Argentina após derrota para Milei

Future of Money

Bitcoin hoje: em US$ 112 mil, criptomoeda deve manter tendência de alta

Carreira

Procurando emprego? Veja os estados com maiores salários do Brasil, segundo estudo da Firjan

Brasil

De tadala à creatina: Anvisa proíbe 32 suplementos alimentares; veja lista completa