Tchau, Canadá! Com listagem na Nasdaq, Aura Minerals deixa Bolsa de Toronto

A Aura Minerals (AURA33) vai encerrar a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de Toronto (TSX) a partir de 25 de setembro de 2025, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 8. A decisão foi aprovada tanto pelo conselho de administração da companhia quanto pela própria TSX.

A mudança ocorre após a listagem das ações na Nasdaq, de Nova York, efetivada em 16 de julho. Com isso, a empresa passa a concentrar suas negociações no mercado norte-americano, mantendo também seus BDRs patrocinados na B3.

Segundo a mineradora, a medida tem como objetivo aumentar a liquidez dos papéis e reduzir os custos associados à manutenção da dupla listagem. A companhia já havia comunicado, em 29 de agosto, a aprovação da mudança de mercado de negociação dos ativos que lastreiam os BDRs — da TSX para a Nasdaq — pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O encerramento da listagem no Canadá não afeta os direitos dos detentores de BDRs negociados na B3. As ações seguem lastreadas em papéis ordinários da companhia, agora listados exclusivamente nos Estados Unidos.

De acordo com as regras da TSX, a operação de cancelamento não exige aprovação dos acionistas, desde que exista um mercado alternativo adequado — como é o caso da Nasdaq. A Aura recomenda que investidores que mantêm ações por meio de corretoras no Canadá consultem seus intermediários para orientações sobre a negociação na nova bolsa.

Mesmo com a saída da TSX, a empresa continuará registrada junto às autoridades regulatórias de valores mobiliários em diversas províncias canadenses, incluindo Ontário, Alberta e Colúmbia Britânica.