MRV atualiza expectativas financeiras para 2025

A MRV estima que sua receita operacional líquida (ROL) ficará entre R$ 9,5 bilhões e R$ 10,5 bilhões no próximo ano.

A empresa também prevê uma margem bruta de 29% a 30%, o que indica uma sólida capacidade de geração de valor em um mercado altamente competitivo.

Além disso, a MRV estima que a geração de caixa, excluindo os efeitos de swaps de dívida, deve variar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões, com um lucro líquido projetado entre R$ 650 milhões e R$ 750 milhões.

A companhia também apresentou expectativas para suas divisões Resia e MRV&CO. A Resia deve gerar um fluxo de caixa de US$ 270 milhões, enquanto a MRV&CO projeta um desempenho ainda mais robusto, com uma geração de caixa estimada em US$ 2,1 bilhões.