IGP-M, investimento de R$ 4 bi na Cosan e o que mais move o mercado

As bolsas no exterior operam em queda ou perto da estabilidade contagiadas pela cautela dos investidores na reta final do ano.

Na Ásia, as bolsas fecharam em queda. O índice Nikkei desvalorizou 0,94%, enquanto em Shangai a bolsa caiu 0,44%, acompanhando as perdas registradas por Wall Street no dia anterior. Até mesmo a bolsa de Hong Kong fechou em queda de 0,93%, mesmo com a recente flexibilização de sua política contra a covid-19.

Os investidores se preocupam com os indicadores econômicos globais para 2023, como uma inflação alta persistente causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, bem como por políticas contra a covid-19; e o aperto monetário promovido pelos bancos centrais.

O francês CAC40 operava estável às 6h35, enquanto o alemão DAX tinha alta de 0,11%. Já o STOXX600 caia 0,12%, e acumula desvalorização de 12% no ano.

No pre-market, os índices futuros das bolsas americanas operam em tendência inversa e registram uma leve alta após queda na véspera. O Dow Jones registra alta de 0,18%, enquanto o S&P 500 valoriza 0,37%. O Nasdaq tem alta de 0,59%. Os índices foram contagiados por um rali das ações de tecnologia nas bolsas asiáticas diante da flexibilização de medidas contra a covid-19 na China e em Hong Kong.

Mas o apetite para risco diminuiu com a notícia de que os Estados Unidos e a Itália irão pedir teste de covid-19 negativo para chineses entrarem no país a partir do início do ano. Na Itália, a medida foi tomada após metade dos passageiros em um voo da China para Milão testarem positivo para o vírus.

Novos indicadores no Brasil

Nesta quinta-feira, 29, está prevista a divulgação do IGP-M de dezembro às 9h. Também devem ser publicados uma série de dados sobre orçamento e dívida pública em relação ao PIB do país.

Nos Estados Unidos, às 10h30, serão divulgados dados sobre pedidos de seguro desemprego e também dados sobre combustíveis ao longo do dia.

Itaú investe R$ 4,1 bilhões na Cosan

A companhia anunciou nesta quarta-feira, 28, à noite, um investimento de R$ 4,1 bilhões do Itaú (ITUB4) na Cosan Nove, veículo por meio do qual a holding é co-controladora da Raízen (RAIZ4), a maior empresa de etanol do Brasil e dona da operação dos postos Shell no país.

Pelo investimento, o Itaú passa a deter 27% da Cosan Nove que, por sua vez, é dona de 39% da Raízen. Na prática, portanto, o Itaú passa a ser dono de 10,5% da Raízen – o que indica que a transação foi feita a preços de mercado. A companhia é avaliada em torno de R$ 39 bilhões na B3.

BRF fecha acordo de leniência com a CGU

A BRF (BRFS3) vai finalmente passar uma régua nas pendências relacionadas à Operação Trapaça, da qual foi alvo durante a gestão do ex-presidente Pedro Faria, da era Tarpon-Abilio Diniz na empresa. A companhia estabeleceu um acordo de leniência de R$ 584 milhões com a Controladoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU).

O acordo, contudo, não terá efeito caixa para a empresa — não de saída do saldo atual, pelo menos. Ficou acordado que esse montante será quitado em cinco parcelas anuais por meio do abatimento de créditos fiscais detidos pela empresa. A compensação começa em 30 de junho de 2023. Apesar de não pagar com saída de recursos, a BRF terá de oferecer garantias à União, na forma de fiança bancária. Mesmo assim, em um total equivalente a apenas uma parcela.