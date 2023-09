Casino propõe início de conversas para compra de participação do GPA na Cnova

O Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar, quer comprar a fatia detida pela varejista brasileira na empresa de comércio eletrônico Cnova. A novidade foi divulgada pelo GPA em fato relevante nesta sexta-feira. Hoje, a varejista brasileira detém uma participação societária indireta de 34% no capital social da Cnova, com o Casino concentrando os demais 64,8%.

Por enquanto, ainda é tudo muito embrionário. O comunicado aponta apenas que o Casino propôs o início de negociações para a transação -- não há, portanto, nem mesmo um preço definido neste momento.

A proposta foi submetida ao conselho de administração do GPA, que decidiu formar um comitê especial independente, composto pelos três membros independentes do Conselho da empresa: Renan Bergmann, Eleazar de Carvalho Filho e Luiz Augusto de Castro Neves.

Os profissionais ficarão encarregados de avaliar e negociar os termos e condições, com o auxílio de assessores legais e financeiros especialmente contratados para essa negociação.