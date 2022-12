Cade aprova fusão entre Casa & Video e Le Biscuit e IPO pode estar no horizonte

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a combinação das operações das varejistas Casa & Vídeo Brasil e da Le Biscuit, ambas com foco nos consumidores B e C. A nova companhia combinada tem faturamento de quase R$ 3 bilhões nos últimos 12 meses e atende 35 milhões de clientes ao ano em 400 lojas físicas e no varejo on-line.

A expectativa, agora, é de que a junção das duas varejistas resulte numa oferta de ações da nova empresa na Bolsa, um movimento que já esteve nos planos das duas empresas. Em 2020, a Le Biscuit estava na fila dos IPOs, enquanto a Casa & Vídeo, em 2021, ensaiou levantar R$ 1 bilhão na B3 com uma oferta inicial de ações, mas as duas operações não vingaram.

Com a aquisição o fundo, os acionistas da Casa & Vídeo terão 74,66% da Le Biscuit, enquanto os seus antigos acionistas deterão 25,34% do capital social. De acordo com a autarquia, a participação conjunta das empresas no varejo online de bens duráveis está abaixo de 20%, o que não esboça posição dominante, o que levou à aprovação.

Segundo as empresas, a combinação de negócios representa a oportunidade de expansão geográfica e consequente aumento da capacidade de venda. Criada em 1968 em Santana, na Bahia, a Le Biscuit tem presença mais relevante no Nordeste, enquanto a Casa & Video, nascida no Rio de Janeiro, tem maior presença no Sudeste.

A decisão do Cade somente será final depois de transcorrido o prazo de 15 dias contados da aprovação, sem que tenha havido recursos ou avocação pelo tribunal da autarquia.