'Briga do dólar', inflação americana, desemprego e o que move o mercado

A disputa entre comprados e vendidos deve agitar as negociações de dólar nesta quinta-feira, 31, para definir a Ptax de fim de mês, que será usada como referência para os contratos de câmbio. A "briga da Ptax" deve adicionar volatilidade ao pregão até ás 13h10, quando fecha a última janela para definição da taxa. A moeda americana vêm de queda de pouco mais de 7% no mês, acumulando cerca de 15% de desvalorização no ano.

A pressão internacional nesta quinta tende a favorecer os comprados, com o dólar subindo frente às principais moedas emergentes. O movimento ocorre em meio à queda do petróleo, após a imprensa americana noticiar que o governo de Joe Biden pretende liberar 1 milhão de barris por dia de suas reservas por até 6 meses.

O petróleo brent recua mais de 5%, sendo negociado na casa dos US$ 105. Já o minério de ferro seguiu direção contrária nesta madrugada, firmando nova alta, com esperanças de que políticas de estímulo da China mantenham a demanda elevada por mais tempo. A commodity fechou próxima de US$ 63 por tonelada na bolsa sde Singapura, segundo a Reuters. Na China, o minério fechou no maior nível desde agosto.

Bolsas de valores operam próximas da estabilidade no exterior, enquanto investidores seguem atentos aos indicadores de inflação e atividade econômica. Após a índice de preço ao consumidor (IPC) ter superado as estimativas na Alemanha, nesta manhã foi a vez da França apresentar números de inflação acima do esperado. O IPC francês ficou em 4,5% ante expectativa de alta de 4,3% na comparação anual.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): -0,76% SSE Composite (Xangai): -0,44% Nikkei (Tóquio): -0,73 FTSE 100 (Londres): -0,18% DAX (Frankfurt): -0,09% CAC 40 (Paris): -0,26% S&P futuro (Nova York): +0,10 Nasdaq futuro (Nova York): +0,40% Petróleo Brent (Londres): -5,46% (para US$ 105,28)



Agenda dos EUA

Mas o dado de inflação mais aguardado do dia é o núcleo do índice de preços sobre gastos pessoais (PCE, na sigla em inglês) de fevereiro. O indicador é uma das principais referências para a definição das políticas do Federal Reserve. A expectativa é de que o PCE acelere de 5,2% para 5,5%. A alta mensal é estimada em 0,4%.

Ainda nos Estados Unidos será divulgado os pedidos semanais de seguro desemprego. Foram divulgados 187.000 na última semana, o menor número desde 1969. Para esta divulgação são esperados 197.000 pedidos.

Mais desemprego

Dados do mercado de trabalho também sairão no Brasil, com a publicação da taxa de desemprego pelo IBGE. A expectativa, segundo consenso da Bloomberg, é de elevação da taxa de 11,2% para 11,4%.

China perde força

No radar de investidores ainda estão os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) da China, divulgados na última noite, que mostraram piora da economia local. O PMI industrial chinês ficou em 49,5 pontos, abaixo da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade e menor que os 49,9 projetados pelo mercado. O PMI composto saiu em 48,8 pontos e o de não manufatura ficou em 48,4 pontos.

PetroRio

A PetroRio informou seus acionistas que passará a utilizar o dólar como moeda funcional no lugar do real. A mudança, segundo a empresa, foi necessária para "reapresentar mais fidedignamente" de seus resultados e patrimônio.