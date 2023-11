Braskem (BRKM5) tem recomendação elevada por UBS e lidera altas no Ibovespa

As ações da Braskem (BRKM5) tiveram recomendação elevada pelo UBS BB. Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 29, o banco suíço projeta riscos limitados após o recente desempenho negativo da companhia e uma recuperação gradual entre o ano que vem e 2025.

Sob esse cenário, o UBS elevou a recomendação para as ações BRKM5 de venda para neutra. Junto a isso, o preço-alvo também foi atualizado, saindo de R$ 20 para R$ 22 — valor que representa upside de 10% em relação ao preço no fechamento da última terça-feira, 28.

Por volta das 14h30 desta quarta-feira, os papéis da Braskem lideravam entre as altas do Ibovespa, avançando 4,60%.

UBS eleva BRKM5 para neutro

Os analistas do UBS BB avaliam que as ações da Braskem caíram 40% desde a última alta da companhia, em junho deste ano. No acumulado do ano, a desvalorização foi de 15%. Com isso, os papéis da petroquímica ficaram com multiplicador EV/Ebitda (valor da companhia sobre a sua geração de caixa) em 5,5 vezes para 2024 — em linha com a sua média histórica.

“Projetamos uma recuperação gradual do spread ao longo de 2024 e 2025, levando-nos a estimar um Ebitda intermediário durante o último ano”, escrevem os analistas. A tese é apoiada pela previsão do banco de que o spread da Chemical Market Analytics (CMA) tenha uma recuperação das mínimas que foram registradas recentemente.

Outro ponto que o banco suíço destaca é o potencial acordo com a Adnoc, que fez uma proposta de R$ 37,29 por ação BRKM5. Segundo os analistas, o movimento “melhorou” o valor e condições das ofertas feitas pelas companhias interessadas na petroquímica, embora ainda haja desafios pela frente, como o passivo de Alagoas, os riscos da CPI do Senado e a incerteza em relação a potenciais direitos dos sócios minoritários.

Confira as últimas notícias de Invest: