Bolsas da Ásia fecham em alta puxados por otimismo nas bolsas de Nova York

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quarta-feira, 24, embaladas por Wall Street, que ontem subiu pelo segundo dia consecutivo.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Taiex saltou 2,72% em Taiwan, a 20.131,74 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 2 42% em Tóquio, a 38.460,08 pontos, o Hang Seng avançou 2,21% em Hong Kong, a 17.201,27 pontos, e o sul-coreano Kospi teve alta de 2,01% em Seul, a 2.675,75 pontos.

Na China continental, o dia também foi de ganhos, de 0,76% do Xangai Composto, a 3.044,82 pontos, e de 1,18% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 1.694,82 pontos.

O apetite por risco veio após as bolsas de Nova York avançarem pelo segundo pregão seguido ontem, em reação a PMIs fracos dos EUA, que melhoram as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) adiantar planos de cortar juros, e também a balanços corporativos.

Já na Oceania, a bolsa de Sydney ficou praticamente estável hoje com baixa marginal de 0,01% do S&P/ASX 200, a 7.683,00 pontos, após números da inflação australiana mais altos do que o esperado gerarem incertezas sobre uma redução do juro básico local.

*Com informações da Dow Jones Newswires